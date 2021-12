Las mejores albercas inflables y cómo mantenerlas

Cuando llega el verano, las albercas inflables se convierten en las mejores aliadas para niños y adultos. En esta oportunidad, te contamos cuáles son algunos de los modelos más destacados que se pueden encontrar y compartimos todo lo que hay que saber para su instalación, su limpieza y su mantenimiento. No te pierdas los detalles.

Fuente: pixabay.com

Albercas inflables: los mejores modelos que se pueden encontrar

No todos tienen la posibilidad de adquirir una alberca de material ni cuentan con el espacio suficiente para su colocación en el jardín. Ante este contexto, las albercas inflables se presentan como una excelente alternativa que permite atravesar el verano de manera más agradable.



Las ventajas de las albercas inflables son numerosas, y lo más probable es que su precio y su accesibilidad sean de las más destacadas. Sin embargo, también hay que decir que sobresalen por su facilidad de instalación, por su practicidad y por la variedad de tamaños en que se presentan.



A continuación, compartimos 3 de los mejores modelos que se pueden encontrar en el mercado, mencionando 1 por cada una de las opciones de tamaño:

Bestway 51024 . Es pequeña, práctica y resulta ideal para los niños . Es de plástico, su base es de lona y su tamaño permite inflarla sin necesitar de aparatos específicos.

. Es pequeña, práctica y resulta . Es de plástico, su base es de lona y su tamaño permite inflarla sin necesitar de aparatos específicos. GX Bañera Familiar. Esta alberca inflable es bastante más grande (diseño rectangular de 90x130x50 cm) y es perfecta para un uso familiar , incluyendo niños y adultos.

Esta alberca inflable es bastante más grande (diseño rectangular de 90x130x50 cm) y es perfecta para un , incluyendo niños y adultos. Intex Piscina Easy Set Ronda Set, 28131EH. Es la alberca ideal para aquellas personas que disponen de un espacio considerable. Con unas medidas de 366x366x76 cm, ofrece la posibilidad de instalar un filtro de agua.

Todo lo que hay que saber acerca del cuidado y el mantenimiento de las albercas inflables

Si hay una desventaja que tienen las albercas inflables es que su duración no suele ser a largo plazo. En este sentido, sobresale aún más la necesidad de efectuar los cuidados y los mantenimientos correspondientes.



Ante todo, es fundamental elegir bien el sitio de colocación y limpiar el mismo de forma tal que no quede ningún resto de residuos. También es importante instalar una capa protectora que impida que el piso dañe con facilidad la base de la alberca.



También hay que tener a mano los parches y el pegamento que por lo general vienen con la alberca, ya que nunca se sabe cuando se pueden presentar los inconvenientes (muchas veces la intensidad del sol del verano hace que los anillos inflables se resequen y se pinchen solos).



Por lo demás, se recomienda usar cubre albercas cuando no haya nadie dentro de ella y también limpiarse antes de ingresar a la misma (sobre todo los pies).



Como se mencionó, en albercas inflables grandes se pueden instalar filtros y colocar pastillas de cloro en el agua. Las más pequeñas, por su parte, requieren de una limpieza manual y de cambiar el agua de forma seguida.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿te gustaría tener tu propia alberca inflable para refrescarte durante el verano?