El Gran Bazar de Otra Vuelta y sus ofertas geniales: ¡mirá las fotos!

El primer día de El Gran Bazar fue todo un éxito. Muchas personas llegaron hasta la Cervecería 23 Rios CraftBeer para recorrer cada uno de los stands diseñados y organizados para que todos puedan conocer la gran cantidad de artículos especialmente seleccionados para ser parte de este evento.

Son dos días para aprovechar al máximo la oportunidad de comprar productos muy novedosos, diferentes, originales y a excelentes precios y con grandes ofertas. Un evento gratuito pensado para aquellos que quieren renovar el clóset, dar un refresh al hogar o agasajar a familiares y amigos con un regalo.

El Gran Bazar estará también este sábado 11 de diciembre en 23 Ríos.

Una recorrida por los stands

Si no pudiste ir ayer, aún estás a tiempo de visitar El Gran Bazar hoy, sábado 11 de diciembre, y llevarte todo lo que buscas a excelentes precios. Para que vayas armando tu lista de favoritos, te contamos con qué te encontrarás:

Otra Vuelta preparó percheros colmados de indumentaria first class con marcas luxury que no se consiguen en Argentina. Carolina Herrera, Burberry, Jimmy Choo, Michael Kors, y también las marcas locales más amadas, como Zara, Jazmín Chebar, Vitamina y Rapsodia, so algunas de las etiquetas que podrás hallar.

Otra Vuelta organizó todos los artículos por edades y categorías para que sea mucho más fácil encontrar lo que buscás.

Ambas Home pensó en todo lo que necesitas para renovar tu hogar. En el stand tendrás bellísimos objetos para decoración de tu casa, con un universo de texturas, aromas y formas imperfectas, inspiradas en la naturaleza que nos rodea para darle a tu hogar esos detalles únicos que lo hacen especial.

La deco dice presente en El Gran Bazar de la mano de Ambas Home.

Vivero Luján demuestra en El Gran Bazar todo el trayecto recorrido en sus más de 20 años de experiencia en el rubro. En su stand podrás deleitarte con las propuestas de uno de los viveros más lindos y completos de Mendoza, especies herbáceas, xerofitas, árboles, plantas para cerco y más esperan por vos.

Vivero Luján se presenta en el bazar con una amplia variedad de plantas.

¡Queda un día! La cita es este sábado 11 de diciembre de 18:00 hs. a 23:00 hs. en Cervecería 23 Rios CraftBeer - Acceso Sur. Lateral Este 5269, 5781, Mendoza. Se trata de un lugar espectacular, en donde quienes se acerquen podrán estar cómodos y con espacio para poder recorrer la propuesta con tranquilidad.

