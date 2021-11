Se disparan los precios de los pasajes para volar dentro de Argentina

Agentes de viaje y aerolíneas confirman que los precios de los tickets para vuelos de cabotaje ha aumentado considerablemente en los últimos días. Quienes buscan adquirir pasajes para viajar a destinos locales los encuentran más caros de días atrás.

Entre junio y septiembre, hubo un ajuste del 123% en los tickets de cabotaje contra igual período del año anterior. Mientras que los pasajes internacionales aumentaron un 87%, según publicó el buscador Viajala la semana pasada.

Según los referentes del sector, el aumento se debe a que hay muy pocos vuelos para volar por Argentina frente a la demanda de los últimos meses, en muchos casos impulsada por el plan PreViaje. Si bien la mayoría de las aerolíneas han aumentado sus frecuencias para operar dentro del país, esto no es suficiente para la cantidad de personas que están dispuestas a viajar a destinos nacionales.

Desde Booking analizaron las tendencias de viajes de los argentinos para las próximas vacaciones de verano y detectaron los destinos nacionales serán los más elegidos por el 70% de los argentinos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que en plena temporada baja la ocupación de los aviones rondó, en promedio, el 80%. Por eso se estima que durante las vacaciones esta situación no cambie y los precios sigan elevados hasta marzo.

Darío Ratinoff, gerente comercial de JetSmart para Argentina y Uruguay, expresó a Clarín: "JetSmart está volando más que 2019. Aumentamos la cantidad de vuelos en general e inauguramos 5 nuevas rutas. Puntualmente se está volando más a Bariloche, Mendoza, Salta e Iguazú".

Sobre el aumento de los pasajes Ratinoff expresa: "Somos tres operadores y faltan aviones para esta demanda. No traemos más Airbus porque nos dicen que no hay lugar en el hangar de Aeroparque". Latam se fue del país con 12 aviones que no se han reemplazado y tampoco están operativos todos los aviones de Aerolíneas Argentinas.

Otros de los motivos por los cuales los pasajes de vuelos de cabotaje presentan incremento son: por un lado, las aerolíneas subieron sus precios para recuperar lo perdido durante 2020, cuando no pudieron operar; por el otro, el precio del combustible tuvo un aumento en dólares.

¿Qué destinos presentan aumentos?

Un pasaje ida y vuelta a Bariloche desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas, en Despegar, para febrero, tenía un valor de $32.000 siete días atrás, y ahora se encuentra a $36.000; ambos para una persona, la misma fecha y horario, pero el monto varía.

Quienes quieran viajar a Ushuaia en los próximos meses también deben saber que ha habido un aumento en los tickets hacia este destino de la Patagonia. El precio de los pasajes pasó de $54.000 ida y vuelta, para dos personas, a $ 24.829 cada pasaje por la aerolínea de bandera.

Para volar a Mendoza desde Buenos Aires también hay que considerar un aumento de precios. Para febrero, entre el 4 y el 11, el costo hace unos días era de $ 15.000 por JetSmart y $ 23.000 por Aerolíneas. Hoy es de $ 19.796 y de $ 32.554.

Frente a esta situación los referentes del sector y los mandatarios de los destinos más visitados del país se expresaron pidiendo que el Estado Nacional intervenga. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, expresó: “La medida ya está afectando a la provincia. La falta de vuelos influye sobre la situación económica y en el costo de los mismos. Vamos a dirigirnos tanto al Gobierno nacional como a la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, porque necesitamos muchos más vuelos”.

Además, sostuvo que una de las quejas más frecuentes de los usuarios de este medio de transporte es que “no pueden viajar de Mendoza a Buenos Aires y viceversa por la escasez de vuelos. Pero esto no afecta solo al turismo sino que también influye en el desarrollo de las empresas"

"Faltan muchos vuelos y es necesario que recuperemos los que hemos perdido. Además, Aerolíneas no alcanza a satisfacer la demanda existente”, sentenció el gobernador de Mendoza.