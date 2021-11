3 desayunos típicos que se preparan en países de Latinoamérica

En materia de gastronomía, no hay nada mejor que abrirse a lo nuevo y dejarse sorprender por distintos sabores. En esta oportunidad, compartimos 3 ideas para disfrutar de un desayuno al mejor estilo de Brasil, México y Perú. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Desayunos: 3 ideas para arrancar el día con nivel internacional



1. Tapioca con leche (Brasil).



Se suele afirmar que, en Brasil, el desayuno no es la comida más importante del día. Por esto mismo, preparar uno “a la brasilera” es la opción más recomendada para aquellas personas que prefieren arrancar la jornada comiendo y bebiendo algo más bien liviano.



El pan con manteca no puede faltar, y algo similar ocurre con las frutas frescas, uno de los puntos más fuertes de la gastronomía brasilera.



Sin embargo, uno de los desayunos más propios de este territorio es el de la tapioca con leche. Para hacerlo, hay que cocinar este almidón de yuca con leche (puede ser condensada), huevo, azúcar y una pizca de vainilla. El resultado final es tan delicioso como sorprendente.



2. Huevos a la mexicana (México).



Contrario es el caso de México, país en el que el desayuno ocupa un lugar importante y suele comprender platos bien cargados, ya sean dulces o salados.



En el caso de los segundos, muchas veces los fritos son protagonistas, e incluso los picantes. En este sentido, los chilaquiles son un ejemplo que también se puede tener en cuenta.



Si lo que se busca es algo más sencillo, nada mejor que hacer unos buenos huevos revueltos. Para esto, basta con freír unos tomates, unas cebollas y un poco de chile. Por último, es cuestión de agregar los huevos y revolver hasta que todo esté cocido.



Lo más recomendable consiste en servir esta preparación con tortillas, pero también se puede comer al plato.



3. Pan con chicharrón (Perú).



La gastronomía de Perú es una de las más exquisitas y famosas del mundo, y esto se manifiesta con claridad en el caso de los desayunos.



En muchos países de Latinoamérica, el pan con chicharrón sería algo más propio del almuerzo o de la cena. No obstante, en esta nación sudamericana es una de las mejores formas de comenzar el día.



Solo hace falta un pan francés y un trozo de cerdo, el cual hay que hervir hasta que destile grasa y luego llevar esta última a una sartén para freír.



El pan con chicharrón se puede comer así solo o bien acompañar con otros ingredientes como salsa de cebolla y camote frito.



Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuál de estos desayunos te gustaría probar primero?





