Cinco trucos para organizar tu heladera y dejarla impecable

Tener una heladera organizada y bien limpia es fundamental para el buen almacenamiento de los alimentos. En el caso de no hacerlo, podría haber contaminación cruzada, como cuando la sangre de la carne tiene contacto con alimentos cocidos, y esto es, en general, muy nocivo para la salud, principalmente, cuando se trata de productos vencidos.

El caos se genera a partir del desorden porque muchas personas compran productos y los colocan dentro sin lavarlos ni ponerlos donde corresponden. Esto hace que cada alimento esté tirado en los estantes y, muchas veces, hay que revolver su interior para encontrar lo que se busca.

Organiza la heladera en 5 pasos

1 - Limpiar y hacer espacio

El primer paso es desenchufar la heladera para evitar cualquier accidente, quitar todo lo que está dentro y tirar lo que esté vencido o vacío. Luego, limpiar bien profundo su interior y se pueden comprar canastos de plástico para clasificar las categorías de los productos, por ejemplo, en uno se puede poner los lácteos y en otro los aderezos.

2 - Utilizar vinagre y bicarbonato

El vinagre de alcohol es un producto ideal para limpiar la heladera, ya que también desinfecta y es muy económico. Para esto, mezclar en un pulverizador partes iguales de agua y vinagre, y agregarle un poco de bicarbonato. Luego, rociar por todo el interior y, con un trapo seco, fregar las paredes, los estantes, mientras que los cajones se pueden limpiar con detergente.

3 - Todo cerrado

Por lo general, se guardan las sobras de las comidas en tuppers adecuados para no generar contaminación cruzada ni los malos olores, por lo que es muy importante cerrarlos a presión. Para aquellas comidas elaboradas, comprar contenedores herméticos y nunca dejar pedazos de alimentos tirados, por ejemplo, si sobró la mitad de un limón o de un tomate, colocarlo en un contenedor de plástico para que no ensucie las superficies. Fuente: Pinterest Digital Mart.

4 - Regular la temperatura

La temperatura de la heladera generalmente es de 2 y 4 º C, mientras que el congelador baja hasta a -18º C. Esto es importante para tener una buena conservación de los alimentos y en el caso de que no funcione correctamente se debe consultar con un técnico para que solucione el problema (o colocar un termómetro especial en el interior).

5 - Conservar bien la heladera

Si las heladeras se cuidan bien pueden durar muchos años y para ello es necesario una revisión periódica. Lo primero es mantener una buena higiene y no sobrecargarla, porque esto podría complicar su temperatura. Otras de las cuestiones que hay que revisar es que las gomas de la puerta estén en buen estado y se cierren de manera hermética, y, si no lo están, es mejor cambiarlas.

Estos mismos pasos se deben realizar con el congelador y, así, se tendrá una heladera en buenas condiciones. Además, permitirá que los alimentos tengan un periodo de vida más prolongado y evitará el desarrollo de microorganismos y enfermedades.



¿Ya tienes tu heladera organizada?