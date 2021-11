3 maneras de cocinar carne para una cena romántica

En toda cena romántica, la comida es clave y aporta lo suyo en el éxito de una pareja. A continuación, compartimos 3 recetas para realizar con carnes rojas y te contamos todo lo que hay que saber al respecto. ¡A tomar nota y a cocinar!



Cena romántica: 3 recetas con carnes rojas para agasajar a tu pareja



1. Entrecot a la Mirabeau



A veces, las habilidades en la cocina constituyen un factor que suma mucho en lo que se refiere al proceso de seducción. En este sentido, llevar a cabo un plato gourmet como este puede ser una acción que dé sus resultados positivos.



El entrecot es un corte de carne roja que, de por sí solo, sorprende por el sabor y por la ternura que tiene. Si a esto se le suma una salsa hecha a base de anchoas, con manteca, aceitunas (sin carozo), sal y pimienta negra recién molida, la preparación que se obtiene es prácticamente inmejorable.



Para finalizar, a esta porción de carne con salsa de anchoas y aceitunas, también se le puede sumar papas o patatas. Por otra parte, para acompañar con una bebida, no hay nada mejor que un buen vino tinto.



2. Pecado picante de ternera



Si de cenas románticas se trata, qué mejor que apostar por un plato afrodisíaco que no solo aporte sabores increíbles en lo gastronómico, sino que también despierte la pasión en cada uno de los integrantes de la pareja.



En cuanto a esta receta, la clave está en la carne roja de ternera y también en la utilización de distintos ingredientes picantes, como el chile fresco, y otros como jengibre, salsa de soja, leche de coco, espinaca y limón.



Todos los ingredientes que se deseen utilizar, se deben aplicar para realizar una salsa. Por lo demás, el solomillo de ternera tiene que cocinarse aparte en una sartén y, por último, servirse junto a la mencionada salsa.



3. Lomo relleno con tocino y champiñones



Es cierto que los ingredientes que lleva esta receta hacen que pueda ser considerada como un plato gourmet. No obstante, su preparación es tan sencilla y tan habitual que también entra en la categoría de clásico y, como tal, hay que decir que no suele fallar.



Lo principal que hay que tener en cuenta para su preparación pasa por el relleno. Champiñones, tocino, cebolla de verdeo, queso y, hasta un poco de crema, son algunos de los elementos que se pueden utilizar, además de condimentos como sal y pimienta y hierbas aromatizantes.



Por lo demás, solo es cuestión de realizar un sofrito con los ingredientes y luego colocar el mismo dentro del lomo. Una vez sellado este, basta con cocinar y listo.



Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuál es el plato que te gustaría comer en una cena romántica?





