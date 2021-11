El truco para usar WhatsApp Web con el teléfono apagado

WhatsApp busca todo el tiempo innovar para ofrecerle a sus usuarios un mejor servicio de mensajería instantánea. Una de las funciones que fueron mejor recibidas fue la de WhatsApp Web, que resultó ser eficiente para las personas que trabajan desde la computadora y ahora la empresa de Mark Zuckerberg anunció algo que se estaba esperando hace tiempo.

Desde Meta (ex Facebook), revelaron que se puede enviar y recibir mensajes en WhatsApp Web sin la necesidad de tener el celular prendido o con conexión a internet. Por lo tanto, cada vez que se prenda la computadora ya se podrá utilizar la app, solo hay que recordar sincronizar con el teléfono mediante un código QR para que ya quede la sesión abierta.

Fuente: WhatsApp.

Utilizá WhatsApp hasta en cuatro dispositivos

Hace un tiempo, Meta informó que WhatsApp se podía utilizar hasta en cuatro dispositivos en simultáneo, ya sea computadores, smartphones o tablets. El primer paso para aprovechar esto es asegurarse de tener la última versión de WhatsApp actualizada en celular, ingresar a la app, acceder a “Configuración” y luego en “Dispositivos conectados”.

Por lo tanto, así se podrá tener la versión WhatsApp Web abierta en todo momento, junto a la del celular y otros dos dispositivos más. Esto se logró cuando Zuckerberg tuvo la idea de que cada dispositivo funcione de manera independiente, pero que al mismo tiempo cada uno tenga el mismo nivel de privacidad y seguridad.

Por este motivo, hicieron que cada dispositivo tenga su propia clave de seguridad aunque WhatsApp reconozca que se trata del mismo usuario. Así mantendrán su independencia, pero al mismo tiempo reunirá y conectará la información de todos los dispositivos para formar un solo perfil.

Hay que tener en cuenta que la versión móvil es mucho más amplia que la web y WhatsApp se encuentra trabajando en ello. Por ejemplo, desde la computadora aún no se pueden hacer videollamadas y recién hace unos meses agregaron el envío de audios, pero esto no quita que sea mucho más simple para trabajar así no se agarra el celular constantemente.



¿Qué otra funcionalidad te gustaría que haya en Whatsapp Web?