Cómo hacer tu propia granola casera y saludable

La granola es un alimento que se suele consumir durante el desayuno o la merienda, que está compuesto por copos de avena mezclados con miel, nueces, almendras y en algunos casos pasas de uva y bananas deshidratadas. Se trata de una comida crocante y dulce, con una consistencia muy parecida a la de los cereales.

Es muy común comprar barras de granola para comer en las colaciones, es un snack saludable y muy elegido entre las personas que hacen deporte. Otra manera popular de consumirla es un bol con yogur, frutos secos y rodajas de alguna fruta como frutillas, kiwi, banana o durazno, ya que la combinación la hace más saciante.

La granola fue creada en 1863 por James Caleb Jackson, un médico estadounidense y al principio fue llamada "granula". Es muy nutritiva, poco pesada, su alta cantidad de calorías aporta una gran energía para hacer ejercicio y es muy utilizada en la dieta de musculación (hipertrofia) por la fuerza que aporta al organismo.

En los supermercados o los kioscos se pueden encontrar muchos productos de granola "baja en grasa", pero hay que tener en cuenta que no es parecida a la tradicional sino que es más seca. Tener en cuenta que estas barras no necesariamente son saludables a comparación de las que se venden en dietéticas, debido a que los fabricantes les suelen agregar aceites hidrogenados y otros ingredientes que no se encuentran en la granola clásica.

Cómo hacer la granola casera

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos aproximadamente

Cantidad: para 3 y 1/2 tazas aproximadamente

Ingredientes

2 tazas (165 g.) de hojuelas de avena

1 taza (125 g.) de nueces y semillas variadas sin tostar

3/4 cucharadita de sal marina

1/8 cdita. de canela molida

3 cdas. de miel

2 cdas. de aceite vegetal

1/2 cdita. de vainilla (También puedes utilizar pasta, es a gusto personal)

1/2 taza (55 g.) frutas deshidratadas

1/4 taza (20 g.) de hojuelas de coco (opcional)



Preparación

Precalentar el horno a 162°C (Entre mínimo y moderado) En un bol colocar la avena, las nueces y semillas, sal, canela y revolver. Agregar la miel, aceite y vainilla y mezclar para que se integren a los ingredientes secos. Luego pasar toda la mezcla a una bandeja para hornear. Llevar al horno y cada 10 minutos aproximadamente sacar y remover la granola con una espátula de madera para asegurar un horneado parejo en toda la mezcla. Agregar el coco después de los primeros 15 minutos para que no se tueste mucho. Dejar la granola en el horno un poco más de 30 minutos dependiendo de cuán tostada se quiera. Una vez pasado este tiempo, retirar del horno, agregar las frutas deshidratadas y mezclar. Finalmente debes dejar enfriar y almacenar en envases herméticos. Te recomendamos conservar estos recipientes a temperatura ambiente.

¡Listo! Ahora tienes un aperitivo nutritivo y saludable para acompañar tu día a día ¿Qué esperas para disfrutarlo?

