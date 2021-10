Si tienes alguno de estos celulares tal vez ya no podrás usar YouTube

Las empresas de telefonía celular se van renovando y dejan atrás antiguos modelos, que ya no son compatibles con ciertas aplicaciones o herramientas. Así es el caso de Google, que no seguirá funcionando en algunos smartphones por lo cual los usuarios no podrán acceder a YouTube, Gmail, Google Maps y Play Store, entre otras apps de la empresa.

La tecnología móvil se actualiza constantemente y los dispositivos se adaptan a este contexto para no quedar fuera del mercado. Por ello, a partir del pasado mes de septiembre los dispositivos que tengan Android 2.3.7 o inferior no se actualizarán y no podrán utilizar las aplicaciones de Google, desarrollador de este sistema operativo.



Fuente: CCM

"Si inicia sesión en su dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o contraseña cuando intente utilizar productos y servicios de Google", explicó Zak Pollack, del equipo de soporte de la empresa del buscador más popular.

Los celulares lanzados en 2011 son los que tienen la versión operativa 2.3.7 y Google los considera demasiado antiguos para seguir procesando en ellos sus servicios. El gigante estadounidense quiere que sus usuarios estén actualizados con los nuevos smartphones que tienen mejores herramientas, rendimientos e interfaces.

Sin embargo, no son muchos los aparatos que hoy manejan esa versión y según el portal Xakata se trata de un 0,2% de todos los que hay en el mercado actualmente. El resto de los usuarios tienen versiones superiores a 4.0, teniendo en cuenta que el sistema operativo Android es el más utilizado del mundo.

Android 12: la última versión de Google

Android 12 es la última versión de este sistema operativo desarrollado por Open Handset Alliance liderada por Google, que se lanzó en febrero de 2021, mientras que la versión beta se lanzó el 18 de mayo de 2021. Con respecto a esta última hubo tres versiones y la cuarta se lanzó el pasado 11 de agosto.

Para esta versión los desarrolladores diseñaron botones más grandes, una mayor cantidad de animación y un nuevo estilo para los widgets de la pantalla de inicio. Su función "monet" permite generar automáticamente un color para los menús del sistema y las aplicaciones compatibles utilizando los colores del fondo de pantalla del usuario.



¿Tienes un celular de los que ya no podrá reproducir YouTube?