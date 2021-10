Así es la mansión inglesa que Robbie Williams puso en venta

Se vende. Robbie Williams y su mujer, Ayla Fields, colgaron el cartel en busca de compradores para su fabulosa mansión en la campiña inglesa.

Con 1.800 metros cuadrados internos para repartir, la casa tiene 7 inmensas habitaciones en suite y ocho baños, todas con vistas a un jardín de película alrededor, en el que el paisajismo se funde con el bosque natural que rodea la mansión, situada en Compton Basset, Wiltshire.

El terreno tiene más de 30.000 metros cuadrados de superficie total.

Además, posee cinco salas de estar y livings, gimnasio, cine, varios playrooms, piscina cubierta con sauna, helipuerto y hangar, caballerizas, una cancha de tenis y otra de fútbol profesional que Robbie Williams -fanático del deporte más popular del mundo- mandó especialmente a diseñar.

La mansión de Robbie Williams está en la campiña inglesa. Foto: Instagram.

Según difundieron Mansion Global y The Real Deal, especialistas en noticias inmobiliarias de lujo y sobre las más cotizadas propiedades en todo el mundo, el músico y su mujer habrían cotizado su casa “de campo”, llamada “la Casa Compton Basset” por su locación, en 9.2. millones de dólares, poco menos de los 10 millones que pagaron por ella en 2009.

La cocina y el comedor de un palacio moderno. Foto: Instagram.

Como dato emotivo, Robbie y su mujer cuentan que en esta casa es donde se enamoraron y vivieron sus primeros años de felicidad compartida, y más adelante junto a sus hijos: Theodora, Charlton y Beau, de 9, 6 y 1 año respectivamente.

La piscina cubierta del cantante británico.

Antes de Robbie Williams, también vivieron en esta mansión cuyos primeros cimientos datan de mediados del siglo XVI miembros de la realeza británica y el célebre arquitecto Norman Foster.

En la planta baja de la lujosa casa de Robbie Williams se distribuyen inmensos ambientes de recración. Foto: Instagram.

Pero lo cierto es que la mega vivienda actual tiene su origen más remoto en la década de 1930, y en los ´90 Foster le dio su fisonomía actual.

Robbie Williams adquirió la mansión en 2009 por 10 millones de dólares. Foto: Instagram.

La estrella pop británica, ex integrante del grupo teen fenómeno Take That y luego artífice de una relevante carrera como artista solista, posee otras propiedades; una en Holland Park, en los alrededores de Londres, y otra lujosa mansión en Beverly Hills, California, además de una cabaña en los Alpes suizos.

Compton Basset fue decorada con un mix de estilos. Foto: Instagram.

“Compton Basset House es definitivamente una casa familiar que merece tener mucha alegría y risa dentro de sus hermosas paredes -expresó el cantante- Esperamos que el comprador disfrute tanto de ella como nosotros”.

La casa conserva detalles de construcción de 1930. Foto: Instagram.

En la misma declaración de amor a su casa de la que empieza a despedirse, Robbie Williams reveló que, en alguna ocasión, ciertos espacios poco habitados de la inmensa y centenaria vivienda le provocaron cierto “escalofrío”, un sentimiento de temor compartido con su hija.

El baño de lujo de Robbie Williams. Foto: Instagram.

Lo cierto es que se trata de una casa identificada con otra etapa en la vida personal y familiar de la estrella inglesa que busca un cambio de guardia para su mansión encantada en la campiña inglesa.