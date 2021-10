Quejas y problemas del iPhone 13

El iPhone 13 se lanzó hace pocas semanas y los fanáticos de Apple no perdieron en tiempo en adquirir el suyo. Sin embargo, las respuestas a los cambios que hizo la empresa y las reseñas no tardaron en llegar, pero no fueron tan positivas como se creía: muchos tuvieron quejas sobre algunas cuestiones de software y compatibilidad.

Una de las principales críticas negativas es la relación entre el iPhone 13 y el Apple Watch, aunque la empresa ya había advertido que no llegaron a hacer todas las pruebas correspondientes. Cuando los usuarios quieren desbloquear el smartphone con el reloj inteligente les aparece un cartel que indica que no se pueden comunicar entre sí por lo que no funciona de manera apropiada.

Otro de los inconvenientes tiene que ver con el ProMotion display de 120Hz del iPhone 13 Pro, que era una de las características más interesantes del móvil. Si bien funciona, al utilizarlo con aplicaciones de terceros baja a 60Hz y Apple ya se encuentra solucionando este problema al indicar que lo actualizará, pero sin fecha aproximada.

Fuente: Apple.

Problemas con la actualización de Instagram

El iPhone 13 salió al mercado con el iOS 15, la última actualización del sistema operativo de Apple. En muchos dispositivos, incluso el nuevo smartphone, tuvo problemas al actualizar la red social de Instagram, los usuarios no podían escuchar sus historias sin importar qué tan alto subieran el volumen.

Según GQ, este problema estuvo más vinculado a Instagram: cuando el iPhone estaba en modo silencioso se presentaba un "bug" y por esto, la red social lanzó una nueva versión para solucionarlo. Esto es normal en smartphones que implementan nuevos softwares, pero al parecer ya estaría solucionado.

Por el momento los usuarios no han tenido más opiniones al respecto y una de las características que llamaron la atención de manera positiva es la calidad de las fotos. Tiene una cámara frontal de 12 megapíxeles, al igual que las cámaras angular y gran angular traseras.



¿Te parece que los problemas del iPhone 13 son un motivo para no comprarlo?