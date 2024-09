¿Perros gruñones? Un estudio afirma que podrían ser más listos

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Eotvos Lorand, en Budapest, reveló una relación entre la seriedad en los perros y su capacidad de aprendizaje. La investigación, encabezada por el especialista Peter Pongracz, se centró en analizar cómo los perros de diferentes personalidades aprenden de sus dueños y de extraños. Los resultados sorprendieron, ya que mostraron que los perros con un comportamiento más serio o gruñón tienen una mayor habilidad para aprender, comparados con aquellos que son más juguetones.

Pongracz, en estudios anteriores, ya había observado diferencias en los estilos de aprendizaje entre perros dominantes y sumisos en hogares con múltiples mascotas. Estas observaciones lo llevaron a desarrollar una investigación más detallada sobre las capacidades cognitivas de los perros con personalidades diferentes. En este nuevo análisis, publicado en la revista Animals, se enfocaron en cómo los perros gruñones responden a las enseñanzas de personas extrañas.

Esto podría deberse a una mayor concentración y menos distracciones en los perros con una personalidad más seria. Shutterstock.

El estudio encontró que los perros con un temperamento más serio son más receptivos a las instrucciones que provienen de desconocidos. Esto contrasta con los perros más juguetones, quienes, a pesar de ser amistosos, muestran menos disposición para seguir indicaciones que no provienen de sus dueños. Según los investigadores, la explicación podría estar en que los perros serios tienden a ser más cautelosos y analíticos, lo que les permite aprender con mayor rapidez en situaciones nuevas.

Este hallazgo rompe con el estereotipo de que los perros juguetones son más inteligentes o fáciles de entrenar. Por el contrario, los investigadores sugieren que la inteligencia canina puede estar relacionada con un comportamiento más tranquilo y reservado. Esto podría deberse a una mayor concentración y menos distracciones en los perros con una personalidad más seria.

Según el reciente estudio los perros serios o gruñones serían mucho más inteligentes. Shutterstock

En conclusión, los perros gruñones no solo tienen un carácter particular, sino que también poseen un cerebro que les permite aprender de manera más efectiva. Los autores del estudio consideran que este descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre cómo se debería enfocar el entrenamiento canino, ya que no todos los perros responden de la misma manera a los estímulos, y aquellos que parecen más serios podrían ser los más rápidos en aprender.