El truco para dejar tus puertas de madera como nuevas

Sin lugar a dudas, las puertas de madera de los hogares cumplen una función fundamental que es ser nada más ni nada menos el acceso al interior de la vivienda. Es por ello que con el paso del tiempo van acumulando suciedad y manchas, sobre todo en los lugares que más se tocan por lo que es importante realizarle un mantenimiento para que conserve su apariencia y durabilidad. En ese sentido, existe un truco para limpiar tus puertas de madera y dejarlas como nuevas.

Cabe remarcar que al ser un material natural como la madera se deben tener cuidados específicos, por lo que es conveniente saber cómo limpiarlas correctamente. Sin necesidad de productos costosos ni técnicas complicadas, este sencillo truco hecho con ingredientes que tienes en tu casa, te ayudará a dejar tus puertas con el aspecto original.

Mezclando agua tibia y vinagre le devolverás su brillo original a tu puerta de madera. Foto: Shutterstock

El truco para limpiar tus puertas de madera consiste en mezclar agua tibia y vinagre. Y es que el vinagre es conocido por sus propiedades limpiadoras y desinfectantes, pero también tiene una ventaja para el cuidado de la madera ya que no deja residuos grasos ni químicos por lo que elimina la suciedad sin lastimar el acabado de las puertas.

Lo primero que debes hacer antes de aplicar la fórmula es eliminar el polvo existente en la puerta con un paño seco que no deje pelusas. Luego, en un recipiente mezcla el agua tibia y el vinagre prestando atención que el agua no esté muy caliente para evitar dañar la madera. Ahora, debes empapar un paño limpio en la solución y escurrirlo para que no gotee.

Luego de pasarle la solución debes secarla con un paño seco y limpio. Foto: Shutterstock

Lo siguiente será pasar el paño humedecido con la fórmula por las zonas afectadas de la puerta y verás como la mezcla irá limpiando la suciedad sin afectar el acabado natural de la madera. Cuando hayas terminado de pasar el preparado de agua y vinagre, finalmente debes tomar otro paño seco y secar la superficie, y de esta manera tu puerta de madera lucirá como nueva.