Los trucos para que tus plantas de interior no se marchiten

Cuidar plantas de interior es una tarea que te llena el alma, pero es un dolor de cabeza cuando las hojas comienzan a marchitarse. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la ubicación. Muchas veces, el problema radica en la exposición a la luz. Las plantas necesitan una cantidad adecuada de luz, pero no siempre la luz directa es la mejor opción.

Colocarlas a una distancia prudente de la ventana, generalmente entre uno y dos metros, suele ser ideal. Este rango permite que las plantas reciban suficiente iluminación sin estar expuestas a la luz solar directa, lo que podría causarles daños. Plantas como las monsteras, los potos y las orquídeas, que son populares en interiores, prosperan en este tipo de condiciones.

Las monsteras sos perfectas para el hogar.

No obstante, cada espacio es diferente, y no todas las plantas se adaptan bien a todos los ambientes. Si en tu hogar predominan los ventanales grandes que miran al sur, donde la luz solar es intensa, es importante escoger plantas que puedan tolerar estas condiciones. Un helecho, por ejemplo, no es la mejor opción en este caso, ya que prefiere la sombra y la humedad. En su lugar, optar por especies que sean más resistentes al sol puede evitar que terminen achicharrándose.

Si no quieres complicarte demasiado, hay plantas que son indestructibles y que requieren un cuidado mínimo. Algunas de las opciones más recomendadas para principiantes o para aquellos que no tienen tiempo de estar pendientes son la cinta, el poto y el lirio de la paz. También las suculentas, con sus hojas carnosas, almacenan agua y requieren riegos poco frecuentes.

Ponle verde a tu casa.

El riego es otro aspecto fundamental para mantener las plantas de interior saludables. Uno de los errores más comunes es excederse con la cantidad de agua. Aunque es tentador pensar que más agua es mejor, el exceso de humedad es perjudicial. Demasiada agua puede asfixiar las raíces, impidiendo que absorban los nutrientes y el oxígeno necesarios para su crecimiento.

Además del riego, las plantas de interior también necesitan ser alimentadas de manera regular. Con el tiempo, la tierra en la que crecen puede perder nutrientes, lo que puede afectar su salud. Un buen momento para cambiar el sustrato es durante el trasplante.