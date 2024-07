Es mejor correr o caminar para bajar de peso, según los expertos

A la hora de adelgazar, muchas personas optan por hacer dieta acompañada con actividad física. Si bien existen varios ejercicios para cumplir este objetivo, el entrenador personal experto en pérdida de grasa, Alberto Egea, explicó al sitio especializado “CiudatePlus” que es mejor para bajar de peso, correr o caminar.

“Para la pérdida de grasa y para adelgazar hay que cumplir una de las bases fundamentales que es la del déficit calórico”, señaló el entrenador. “Si introducimos más energía o calorías de las que gastamos, el cuerpo nunca perderá grasa, aunque corramos una maratón”, continuó.

Correr no es para todas las personas. Foto: Shutterstock

“Si durante el día ingerimos menos calorías de las que gastamos, correr es, sin duda, más efectivo que andar si lo que buscamos en perder grasa y adelgazar, porque nos permite gastar más energía y más calorías en menos tiempo”. Sin embargo, no es la única opción, ya que, según el experto, “la mayoría de la gente no está adaptada para correr y no tienen ni la resistencia, ni las articulaciones adaptadas para ello”.

Si eres una de esas personas sin condiciones físicas para correr, Alberto Egea recomienda “andar, que es una actividad que, además de saludable, está al alcance de todo el mundo”.

Debes caminar lo más rápido posible para quemar grasa. Foto: Shutterstock

¿Adelgaza más andar lento o rápido?

No todas las formas de andar son efectivas para bajar de peso y al respecto de eso, el entrenador dio su punto de vista. “Lo mejor es hacerlo lo más rápido posible, porque cuanto más rápido andemos, más energía va a necesitar el cuerpo y cuanta más energía necesite, más calorías gastará. La forma de andar influye en ese déficit calórico y al final del día, de las semanas y de los meses, se notará estéticamente”, explicó.

Asimismo, aclaró que todo depende de algunos factores como la capacidad de adaptación de la persona, su resistencia y sus hábitos y estilo de vida. “Correr sería más efectivo para perder peso y grasa que andar, pero correr no es un deporte para todos porque llevamos una vida muy sedentaria en la que nos falta movimiento y nos sobre sobrepeso. Si una persona sedentaria o que no está acostumbrada al movimiento comienza a correr, es muy probable que tenga dolores, que sufra molestias y que se sienta frustrado por no ver resultados”, señaló Egea.

Para finalizar, el especialista recomendó una forma efectiva para bajar de peso. “Andar lo más rápido posible durante 2 minutos y correr durante 30 segundos, para, en un futuro, aumentar el tiempo de carrera y disminuir el tiempo de andar”, concluyó.