Con solo dos ingredientes, prepara este exquisito flan sin azúcar

Para hacer este delicioso flan sin azúcar, que es una opción ideal para degustarlo después de tus almuerzos o cenas, sigue esta sencilla receta de solo dos ingredientes y deleita a tu familia con este saludable postre.

Además de ser muy rico y fácil de preparar, este postre no necesita el uso del horno y no lleva azúcar, lo que hace que su elaboración no sea tan complicada. De esta manera, este flan sin azúcar será perfecto para compartirlo con tus seres queridos.

Disfruta con tu familia de este exquisito flan sin azúcar. Foto: Shutterstock

Ingredientes

250 ml de leche entera

4 huevos a temperatura ambiente

Este flan sin azúcar es muy fácil de preparar. Foto: Shutterstock

Preparación