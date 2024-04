El truco que ayudará al pasto de tu jardín a crecer en tiempo récord

Tener un jardín dotado de un césped rotalmente verde y parejo resulta muchas veces una tarea difícil ya que existen varios factores que inciden en su desarrollo. Sin embargo, los expertos en jardinería tienen un truco que ayudará a tu pasto a crecer en tiempo récord y con la fuerza suficiente para parecer una alfombra.

Quienes tienen pasto en su jardín desean que esté sano y que crezca rápidamente, aunque muchas veces se encuentran con que tiene zonas con imperfecciones ya que en esas partes no ha crecido como correspondía. Esto se debe a que probablemente no haya alcanzado suficiente sol o no se haya regado tan bien en esas fracciones, aunque también incidirá el clima, ya que las bajas temperaturas podrían dañar el césped.

Para tu pasto debes utilizar fertilizantes ricos en nitrógeno, potasio y hierro. Foto: Shutterstock

Poniendo en práctica el truco de los expertos en jardinería, tendrás un pasto verde y saludable, lo que dará una imagen de elegancia a tu jardín. Como primer paso debes nutrir a tu césped utilizando fertilizantes con un alto contenido de nitrógeno, potasio y hierro que garantizará su crecimiento.

Otro truco para que tu pasto crezca fuerte y sano es regar de manera regular y profunda, haciéndolo por la mañana o por la tarde, evitando de esta manera realizar esta actividad en horas de mayor temperatura, ya que el agua se evaporará rápidamente.

No debes cortar tan corto el pasto. Foto: Shutterstock

Por último, otra recomendación de los expertos para tener el pasto de tu jardín fuerte es que no lo cortes tan corto y lo hagas con cuchillas afiladas y cuando esté seco, al tiempo de limpiar toda la maleza del césped que pueden impedir su normal crecimiento.