Qué es el WhatsApp violeta y por qué significa un riesgo

Las actualizaciones periódicas que WhatsApp lanza con el fin de mejorar la experiencia del usuario han sido bien recibidas. Sin embargo, para algunos usuarios, estas mejoras en la app no son suficientes y buscan opciones adicionales que les permitan personalizar aún más su experiencia de mensajería.

Es aquí donde entran en juego los riesgos, ya que existen versiones no oficiales del mensajero de Meta, también conocidas como MODS. Por eso, a continuación, hablaremos de los riesgos de una tendencia: el WhatsApp violeta.

WhatsApp y la importancia de tener versiones oficiales (Foto: Shutterstock).

Una de las alternativas que ha ganado popularidad recientemente es WhatsApp Violeta o WhatsApp Plus. Esta versión no oficial ofrece una serie de características únicas y herramientas avanzadas que no están disponibles en la versión oficial de la app.

Desde la personalización completa de la interfaz de la aplicación hasta la capacidad de ver qué contactos te han bloqueado, WhatsApp Violeta ofrece una experiencia de usuario completamente diferente. Pero todo beneficio puede tener un alto costo, y vamos a repasarlos.

A pesar de las ventajas que ofrecen estas alternativas, también vienen con sus propios riesgos. Debido a que no están respaldadas por Meta, los MODS como el que justamente hacemos referencia pueden no recibir el mismo nivel de soporte y seguridad que la aplicación oficial.

Esto significa que los usuarios que optan por estas versiones pueden exponerse a posibles vulnerabilidades de seguridad, como malware o robo de datos personales.

Aunque otras parezcan tener mejores interfaces, es importante tener WhatsApp oficial (Foto: Shutterstock).

Además, existe el riesgo de que WhatsApp deje de dar soporte a los usuarios que utilicen versiones no oficiales de la aplicación. Esto podría resultar en la suspensión o incluso en el baneo de la cuenta del usuario, lo que podría llevar a la pérdida de acceso a su historial de mensajes y contactos.

Si bien las versiones no oficiales de WhatsApp pueden parecer atractivas por sus características adicionales, es importante que los usuarios consideren cuidadosamente los riesgos antes de descargarlas. En última instancia, la seguridad y la protección de los datos personales deben ser una prioridad al elegir qué versión de la app utilizar.