Cuál es el motivo por el cual algunas mujeres no quieren tener hijos

En la actualidad, el acelerado ritmo de vida y la acumulación de múltiples actividades ha hecho que la dinámica de las personas haya cambiado significativamente en varios aspectos, y uno de ellos es la maternidad. Es así que, el medio español “20minutos” presentó una reciente publicación donde realizó una entrevista a algunas mujeres que expusieron los motivos por los cuales no quieren tener hijos.

"No es que no me gusten los niños. Los hijos de mis amigas me parecen estupendos y yo soy la típica tía que puede estar jugando con ellos dos horas y soy muy divertida, pero a las dos horas ya he tenido suficiente criatura y no tengo ningún problema en devolverlo a sus padres", expresó Gema, una traductora de Barcelona de 43 años.

Algunas mujeres decidieron no ser madres. Foto: Shutterstock

Por su parte, Irene, una escritora de 41 años de Madrid también ha decidido no tener hijos. "Yo sabía desde muy pequeña que no quería tener hijos, pero pensaba que encontraría a muchas mujeres en la misma situación que yo y no fue así", dijo.

Tras la pandemia, Irene comenzó a escribir un blog sobre la no maternidad. En uno de sus escritos expuso que en el futuro se imaginaba con una pareja pero nunca llevando una carrito de bebé o jugando en el parque con un hijo. "No imaginaba una casa con juguetes que habría que recoger en algún momento. Nos imaginaba paseando por Nueva York, la verdad, saliendo del teatro, leyendo juntos, de picnic, yendo juntos a clases de idiomas, comiendo con palillos, llevando lasañas a la casa de unos amigos, aparte de diversos escenarios más subidos de tono. Y hablando. Nos imaginaba hablando de todo aquello que nos importara".

Hay mujeres que no quieren seguir cumpliendo el rol tradicional de madre. Foto: Shutterstock

Finalmente, Ariadna Ayala, profesora de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid, imparte una asignatura denominada “Nuevas formas de familia y parentesco”, en la que se estudia a la generación 'no-mo', acrónimo de 'no madres' (No Mothers, en inglés). La docente señaló que estas mujeres "no tienen ganas de seguir cumpliendo el rol tradicional que se espera de ellas y tampoco tienen ganas de maternar con precariedad".

