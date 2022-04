Pese a que comenzó desde muy pequeña y ha conseguido forjar una larga y exitosa trayectoria artística, la vida íntima de Danna Paola es un tema que nunca termina de descubrirse. Es una de las celebridades del momento, pero es poco lo que se conoce de ella y mucho menos, de su familia, salvo su famoso padre que alguna vez fue su manager.

Danna Paola, una vida muy reservada

Cuando no está sobre los escenarios, su vida no se conoce demasiado. Danna Paola ha conseguido que su talento sea tal que no se tenga que estar indagando en su vida privada. Mientras que no se puede negar que suele compartir casi todo lo que concierne a los proyectos en los que participa como así también las colaboraciones que realiza, siempre de ser muy reservada y preservar su intimidad.

No obstante, a través de las redes sociales, cada tanto les da el gusto a sus fans y comparte algo sobre su vida privada. Sin embargo, es una realidad que los espacios que dedica a la familia son bien limitados considerando su gran popularidad.

Son contadas las veces que la cantante comparte imágenes al lado de sus padres, pero cuando lo hace, recibe una increíble reacción de parte de sus fans. De hecho, ‘estallan’ las redes cuando se conoce un poco más de su parte íntima y es lógico, es actualmente considerada una de las artistas latinas con mayor fama y prestigio.

Así, es que una de las mayores intrigas que la rodean, es saber más acerca de quién es su famoso padre, ya que quieren entender cómo es que alcanzó el éxito y cuál es la relación que llevan.

El manager: Quién es el famoso padre de Danna Paola

El famoso padre de Danna Paola se llama Juan José Rivera. Al igual que su hija, gran parte de su vida la dedicó a la música, pero en la década de los años 80, mientras pertenecía a la agrupación ‘Ciclón’. Con el tiempo se unió a otras bandas de pop de reconocimiento nacional hasta que el rumbo de su vida cambió.

Este hombre decidió dedicarse a la familia y luego, a llevar la carrera artística - como manager- de su hija Danna cuando era muy pequeña. Cuando la intérprete cumplió 19 años, tomó la decisión de separarse y continuar su camino sola. A pesar de que era consciente de que le esperaba un gran desafío, tras tomar esa difícil decisión, la cantante explicó que el amor de padre e hija se afianzó mucho más y los mantiene más unidos que nunca.

“Fue duro, pero al mismo tiempo muy sano para todos y hoy podemos decir que es una maravilla. Igual me sigue apoyando mi familia con cada cosa que hago, porque me gusta involucrarlos 100 por ciento”.

Su padre nunca llegó a ser tan famoso como lo es Danna, pero sí disfrutó de algunos años gloriosos en la música. Se separó de su esposa en el año 2007 aunque eso no afectó el amor hacia sus hijas. Tanto con Danna como con su hermana Vania, la relación siempre continuó estable.

