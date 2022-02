La serie de terror que es un éxito en Netflix y que lidera el gigante del streaming

En este comienzo de año el gigante de la plataforma de series y películas, Netflix, ha salido con todo para seguir liderando el mercado de streaming. Es que desde finales del 2021 ha comenzado a lanzar un seguidilla de éxitos que son uno mejor que el otro. Es por ello que en este periodo de vacaciones viene ideal como plan para pasar el tiempo.

En esta última semana el mercado mexicano de Netflix ha tenido variaciones que demuestran la calidad de los films que tiene la plataforma digital. Recordemos que hace algunas semanas atrás, la mencionada página de series y películas lanzó "No mires al cielo" que desde que apareció ya se posiciona como una de las candidatas a ganar varios premios Oscar junto con la película "El poder del perro".

Sin embargo, en esta oportunidad, una de las series de terror que es de las más vistas en este género en Netflix México es "Todos nosotros estamos muertos" o en su título original "All of us are dead". Esta fue dirigida por Lee Jae-Gyu y Kim Nam-Soo, la misma tuvo su estreno a finales de enero de este año. Pese a que tiene pocos días de su estreno se encuentra liderando el Top 10 de las cintas más vistas en el país azteca.

La serie de Corea del sur que cuenta con una temporada de 12 capítulos cuenta la historia de que un virus zombie, que vuelve violentos a los infectados, estalla rápidamente dentro de una escuela. Estudiantes en peligro de extinción luchan por sobrevivir y escapar. Una vez más una serie del continente asiático se posiciona como una de las mejores junto a la del "Juego del Calamar".

Teniendo en cuenta la calidad de las películas y series que ha lanzando Netflix, todos están atentos ante nuevos lanzamientos que al parecer viene uno mejor que el otro. Esto marca que el gigante del streaming buscará seguir siendo el número uno en este 2022 con largometrajes que sin dudas serán de las más vistas en el año.