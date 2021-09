Fue precisamente en marzo de este año que la conductora Adamari López –entre lágrimas- generó gran impacto en sus seguidores cuando anunció la separación con Toni Costa en su programa Hoy de Telemundo. Cabe recordar que llevaban una relación desde el 2011.

Esto pasó entre Toni Costa y Adamari López

A pesar de que se siguen queriendo y siguen manteniendo su relación como amigos –todo para asegurar el bienestar a su hija-, Toni en varias oportunidades ha llegado a expresar que nunca descartó la posibilidad de una reconciliación, mientras que Adamari no hablaba del tema.

No obstante, aún muchos se preguntan qué le hizo Toni Costa a Adamari López para que se separen mientras la noticia causaba tanta conmoción. Fueron pasando los meses y entre varias especulaciones y diversos rumores acerca de los motivos de su separación, la versión más fuerte hasta el momento apuntaría a que fue por una presunta infidelidad de parte del bailarín español.

Tras una entrevista para la revista People en Español, Adamari habló por primera vez con la prensa acerca de su separación. Contó lo difícil que fue tomar la decisión y cómo lo vivió en su momento con su ex esposo.

Si bien no se puede asegurar del todo qué le hizo Toni Costa a Adamari López para que se separen, la conductora declaró que había ciertas situaciones dentro de su matrimonio que no iba a aceptar:

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo”, sentenció Adamari.

A pesar de que se nota que ninguno de los 2 descarta las posibilidades de reconciliarse algún día, la mismísima Adamari afirmó que en este momento su única prioridad es su hija: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

Adamari y Toni: Difícil decisión y posible reconciliación

La conductora se encuentra muy en paz y segura con su decisión. De hecho, cree que lo que sea mejor, será lo que pasará y saldrán adelante. Más allá de todos los rumores que puedan pensar sobre lo que le hizo Toni Costa a Adamari López para que se separen, el bailarín hace muy poco declaró en una entrevista para Suelta la Sopa que no descarta una posible reconciliación.

Sin embargo, al igual que la puertorriqueña, lo más importante es el bienestar de su hija y el resto de toda la familia: “Por supuesto. La vida da muchas vueltas. Al igual que nos dio la vuelta de la separación, nos puede dar la vuelta de la reconciliación, nada se sabe. Lo que importa es que estemos bien”. Estas fueron sus últimas declaraciones acerca de la ruptura.

¿Crees que es posible una reconciliación entre Toni Costa y Adamari López luego de su separación?