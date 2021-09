Adamari López habló nuevamente de su ruptura con Toni Costa y dejó una dura frase

Adamari López volvió a hablar a corazón abierto sobre algunos detalles de su separación con su ex pareja y padre de su hija, Toni Costa. Inclusive la actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 50 años inclusive se convirtió en la actual portada de la última edición de la revista “People en Español”.

En esta extensa y exclusiva entrevista Adamari dejó entrever todo el cariño y amor que todavía siente por el bailarín español. Igualmente, la latina también manifestó, sin entrar en detalles, las razones de su separación: "Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo".

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto" agregó la ex de Toni Costa.

Fuente: Instagram Hoy Día

En tanto a las posibilidades de una reconciliación López dijo lo siguiente: “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente", Él es su papá y ahí siempre va a estar".

Fuente: Instagram Hoy Día

Por su parte, Toni ha dejado en claro en más de una ocasión las ganas de volver con su ex. “La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña" y “Sí quiero regresar. Me encantaría si es lo que tiene el Señor preparado para nosotros volver a unirnos, llevando la relación y el núcleo familiar a otro nivel" manifestó el europeo en pasadas entrevistas.