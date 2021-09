La decisión de Toni Costa que le “cambiará la vida”

Toni Costa continúa muy activo en las redes sociales compartiendo sus exitosas clases de zumba, sus viajes, sus momentos con su pequeña hija Alaïa y hasta sus decisiones personales más importantes. A pesar de ser dueño de una gran figura física el oriundo de Valencia busca seguir tonificando su cuerpo con un cambio en su rutina de alimentación.

Este mencionado cambio quedó plasmado esta semana en las historias de Instagram de Toni quién compartió un saludable primer plano de un plato de comida que contiene aguacate, tomates cherrys, arroz, granos de choclo, cebolla de verdeo, zapallo verde. Esta dieta escogida por el artista europeo es diseñada por el centro de nutrición “Lycan”, que tiene sede en Miami.

“Por primera vez les digo que estoy comiendo perfecto. Y esta decisión me cambiará la vida, lo verán muy pronto" fue el motivacional texto que escogió Toni Costa junto a un emoji de músculos de acero.

Fuente: Instagram Toni Costa

Esta efímera publicación de Costa se viralizó en las redes sociales generando una gran cantidad de likes y miles de comentarios de los fans del bailarín español. La mayoría de los mensajes fueron de apoyo ante la decisión del ibérico de complementar el arduo trabajo físico al que somete su cuerpo a una dieta balanceada.

Fuente: Instagram Hoy Día

Por último, su ex pareja Adamari López conquistó a sus fans este pasado jueves con un ceñido vestido de color blanco y su cabello alisado. La actriz puertorriqueña de 50 años no para de sorprender a todos con su radical cambio de look. “@adamarilopez súper elegante, lista para acompañarte y llevarte toda la información en #hoyDia” escribió la cuenta oficial del magazine de la señal Telemundo, “Hoy Día”.