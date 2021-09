Ángela Aguilar se animó a confesar todas sus cirugías

Ángela Aguilar, una de las hijas de Pepe Aguilar compartió una fotografía donde no solo presumió de su figura envidiable, sino que generó bastante debate entre los internautas. Sin dudas, rápidamente desató una ola de comentarios y preguntas sospechosas buscando una confesión saber qué se hizo.

Ante tanta repercusión, Ángela Aguilar se animó a compartir todas sus cirugías y de alguna manera tuvo que decir la verdad aunque le cueste hablar de esos temas. Cabe destacar que la pequeña y talentosa jóven de la Dinastía Aguilar, en los últimos tiempos, se ha convertido en una de las máximas representantes del género regional mexicano.

Debido a que todas sus canciones son un rotundo éxito en las distintas plataformas digitales de música, Ángela no para de estar en el centro de todas las miradas y mucho más aún, de sus fans que están al pie de cada movimiento suyo.

Lejos de sus estudios de música y sus hobbies, la pequeña Ángela siempre se ha mantenido cerca de sus seguidores a través de su cuenta personal en Instagram y es allí donde siempre comparte un sin fin de fotografías y videos donde se puede ver claro, que tiene un cuerpazo.

Pero, al contrario de lo que puedan imaginarse, la verdad es que la cantante y modelo presume de una belleza admirable y natural. Si, ante la duda de todos, Ángela ha demostrado que le gusta hacer mucho ejercicio y por ello es que tiene uno de los cuerpos más envidiables entre las artistas juveniles.

No obstante, si bien es cierto que hoy en día las cirugías estéticas son algo normal, no dejaría de sorprender que una menor de edad lo haga y mucho más cuando se trata de una joven como Ángela, que indiscutiblemente ya es guapa por naturaleza.

Tras una gran revolución de dudas y mucha insistencia pidiendo una confesión, Ángela Aguilar se animó a compartir si se había hecho cirugías en un mensaje a sus seguidores y dijo que sí, ya se realizó una cirugía. Aunque tuvo miedo, contó que todo salió bien y ya se estaba preparando para presentarse junto a su padre, en el próximo espectáculo.

La cantante Ángela Aguilar decidió hablar sobre la cirugía a la que se sometió por primera vez y rápidamente disipó la gran duda de todos. “Sí, si me he hecho, la verdad. Tenía mucho miedo de la anestesia y así, porque he escuchado muchas cosas de que algo te pueda pasar. Gracias a Dios todo salió bien, la operación de mi muela estuvo perfecta”.

Hasta el momento, eso fue todo y para quienes aún tienen dudas sobre la belleza natural de Ángela Aguilar, se puede ver en cualquier foto de cuando era pequeña, que constata que su bonito rostro, ya viene desde la cuna. ¿no te parece?