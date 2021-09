Hasta Jaime Lorente reaccionó: Tini Stoessel demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Tini Stoessel se encuentra nuevamente en España trabajando arduamente en la producción y promoción de su nuevas temas musicales. La actriz y cantante de 24 años participó de una entrevista para el sitio “Cosmopolitan” donde habló de diversos temas.

Uno de los tópicos que tocó la mencionada entrevista de Tini es con que artista le gustaría realizar una nueva colaboración. “Siempre fue un sueño para mí colaborar con Ozuna. Bad Bunny, Rosalía o Daddy Yankee también me encantan. Hay muchos artistas de habla hispana a los que admiro muchísimo” indicó Martina Alejandra Stoessel.



En las últimas horas, Tini Stoessel compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su hermosura ante la cámara con unas cortinas de color fucsia de fondo. La ex estrella de Disney lució un top de color negro que combinó con un jogging rosa pastel. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto, aretes y un delicado make up.

“Enamorada de @fentybeauty #EazeDrop” fue el sencillo y promocional texto que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 620 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Suéltate El Pelo” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores, hacia su delicada figura y outfit. Entre las reacciones que más se destacaron se encuentra el me gusta del actor de la “Casa de Papel”, Jaime Lorente.