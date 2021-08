Erika Buenfil no solo es una excelente actriz mexicana. Actualmente tiene 57 años y tras muchos años de esfuerzos en los que supo reinventarse, hoy se considera una mujer fuerte y capaz de sobrellevar todo.

Aún así, los años pasan y al haber luchado tanto cuando se enteró que estaba embarazada y el padre de su hijo le dio la espalda, sigue recordándolo con tristeza. Lo que emociona hasta las lágrimas a Erika Buenfil al hablar de su hijo, es la ausencia que tiene de su padre.

Erika Buenfil . Fuente: Milenio

Vale destacar que el joven Nicolás se encuentra en una edad donde muchos hijos varones requieren de la presencia masculina de un padre. Aunque en las última confesiones, tanto Erika como el joven, reconocieron que no esperan nada de él, aunque asumen que siempre se preguntan por qué.

Precisamente la actriz hace un tiempo hizo reveladoras confesiones en una reciente entrevista para Yordi Rosado en su canal de YouTube. La actriz de telenovelas habló de todo, desde cómo fue su infancia, sus inicios en la actuación, la relación que tuvo con sus padres y hasta de su breve romance con Luis Miguel.

Fuente: HOLA! México

No obstante, como era de esperarse, en la entrevista salió a relucir el tema del padre “no presente” de su hijo Nicolás de Jesús Buenfil. El ya jovencito hoy tiene 16 años y todos conocen que es fruto de la relación entre la actriz y Ernesto Zedillo Velasco, el hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León.

En contadas oportunidades la actriz contó cómo fue el breve romance que tuvieron y cómo se desenlazó todo rápidamente. Sin embargo, hasta el día de hoy, Erika tiene un dejo de tristeza cuando recuerda cómo sucedió todo y sigue sin entender cómo un padre no quiera ver a su hijo.

Cabe destacar que siempre tuvo el apoyo de toda su familia y hasta en un momento el propio Ernesto Zedillo le prometió que aparecería: “Me dijo que no me preocupara, que él iba a estar pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación y me sentí mucho más tranquila”.

Eso nunca sucedió. Ni comunicación, ni apoyo, ni nada. Erika siempre estuvo sola con Nicolás y hoy en día, Zedillo Velasco ni siquiera lo ha reconocido como su hijo. Eso sin dudas, es lo que emociona hasta las lágrimas a Erika Buenfil al hablar de su hijo.

¿Qué opinas de las situaciones que vivió Érika Buenfil?