"Ahora me aterra": el temor más grande que confesó Julio Iglesias

Si existe un cantante de habla hispana que se ha llevado el mundo por delante en “todos los sentidos” y en el "buen sentido", es Julio Iglesias. Actualmente, el cantante español tiene 77 años y entre sus logros se puede destacar que en el año 1983 fue reconocido como el artista con más discos vendidos en distintos idiomas en todo el mundo.

Ya en 2013 fue reconocido como el artista latino con más discos vendidos en toda la historia. Un verdadero ídolo representativo de la balada musical. Sin embargo, hay muchas otras curiosidades sobre Julio Iglesias que muchos desconocen.

Tras varios años de éxitos, llegó a decir "Ahora me aterra" así fue como se dio a conocer el temor más grande que confesó Julio Iglesias. A su fama tal como se la conoce al día de hoy, la adquirió recién en 1968 cuando ganó el "Festival de Benidorm" con un increíble éxito "La vida sigue igual".

Otra cuestión que probablemente muchos no conocen, es que 2 expresidentes de Estados Unidos son muy amigos suyos. Ellos son Bill Clinton y Ronald Reagan. Pero bien, no todo en su haber fue éxito, amigos, affaires, casamientos e hijos.

En la vida de Julio Iglesias hay un temor que confesó y que ahora lo aterra. Él mismo contó que cuando era muy jovencito, amaba volar. Sin embargo, hoy por hoy asegura que le da mucho miedo: "Ahora me aterra volar. No me gusta y me da ansiedad cuando hay turbulencias en el avión".

Nada de esto evita dejar de lado que otro dato del cantante es que tiene una licenciatura en derecho durante su paso por la Universidad Complutense de Madrid.

Muchas aventuras, historias, viajes, amantes, hijos y engaños amorosos hacen al pasado del cantante. Cuando aún no era cantante, Julio soñaba con ser futbolista.

Lamentablemente no pudo conseguir cumplir su sueño por un grave accidente que sufrió: "Yo quise ser futbolista y no pude por un accidente que casi me deja paralítico" recuerda en varias oportunidades y con un dejo de tristeza.

Sin embargo, con los años supo desafiar al destino y convertirse en quien es hoy, un consagrado cantante de la balada y el romanticismo. Más allá del temor más grande que confesó Julio Iglesias asegura que le gusta leer novelas "de miedo" y que le gusta mucho "E. T.". ¿Te lo imaginabas?