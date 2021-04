Julio Iglesias y la confesión que se viralizó en las redes

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

Por su parte en esta ocasión recordaremos una entrevista que realizó Julio Iglesias para un prestigioso sitio de noticias de España a finales del año pasado. Allí el famoso cantante habló sobre esta pandemia que todavía está azotando a todo el mundo y que al parecer no piensa detenerse. Estas son algunas de las frases más sobresalientes del intérprete de la canción "Baila morena".

Con 77 años de edad Julio habló con el reconocido periodista Carlos Herrera. En tanto que sobre el coronavirus Iglesias afirmó que: "Tengo pánico al Covid-19, soy una persona de alto riesgo y es por ello que estoy escondido y resguardado en mi casa. Cada vez estoy más ermitaño, convivo con personas que no salen afuera".

Además en otra parte de la entrevista, Julio Iglesias aprovechó un momento para darle un mensaje a la juventud: "Le reprocho a los jóvenes que no tienen responsabilidad con sus padres y abuelos ya que ellos no se cuidan y no saben que pueden provocarles la muerte a sus familiares más grandes".

Finalmente y cambiando de tema, del increíble cantante Julio Iglesias, tenemos que decir que de sus logros más importantes se encuentran los conseguidores en 1983, cuando fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia.