El actor y galán mexicano Gabriel Soto habló de su ex, Geraldine Bazán y parece que ahora hicieron las pases después de tantas idas y vueltas.

Gabriel Soto hizo las paces con Geraldine Bazán con este emotivo mensaje: "Me da muchísimo gusto, de verdad, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien".

Parece que se vienen buenos momentos entre el actor Gabriel Soto y su ex –madre de sus 2 hijas– Geraldine Bazán. Ante la gran pregunta y lo que todos querían saber, el actor dijo que se alegraba mucho de la felicidad de su exesposa, quien al parecer hace muy poco habría encontrado nuevamente el amor de la mano del empresario Luis Rodrigo Murillo García.

Fue precisamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el actor fue abordado por el equipo de “El gordo y la flaca” -perteneciente a Univisión- y declaró:

"Me da muchísimo gusto, de verdad, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien mis hijas van a estar bien, mientras yo esté bien mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas", refiriéndose a Bazán.

"FUENTE: La Razón de México"

Ante tantos rumores y especulaciones que se hacían en relación a que el actor supuestamente le habría pedido a Bazán que firmara un contrato donde le prohibía que algún novio entrara a la casa, el actor respondió:

"Para nada, eso es totalmente falso, yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas, por mis hijas también evidentemente”. De hecho, todo lo contrario, Gabriel Soto hizo las paces con Geraldine Bazán con este emotivo mensaje.

Por su parte, cabe destacar que Bazán hizo público su noviazgo con García recientemente y dejó bien claro que el empresario nada tiene que ver con el mundo artístico.

Precisamente muy feliz respondió para el programa Sale el Sol: "Ay [estoy] muy muy feliz, muchas gracias, la verdad es que ustedes saben, es un tema que decidí no compartir demasiado, finalmente lo que se ve no se juzga y les agradezco respetar eso”.

Para quienes estaban esperando una reacción negativa de parte de Soto, lejos de eso el actor se encuentra en pleno preparativo de su boda con Irina Baeva:

“Estamos viendo apenas los planes, todo, las fechas, afortunadamente una bendición es que hay muchos planes de trabajo por lo pronto, estamos muy contentos y estamos acomodando todo para que todo se pudiera dar en el momento perfecto".

Parece que se vienen buenos momentos entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. ¿Tú que crees?