Rosalba Geraldine Bazán Ortiz ?es su nombre completo. Más conocida como Geraldine Bazán, no solo es una actriz y presentadora mexicana famosa sino la ex del guapísimo actor Gabriel Soto.

A sus 38 años se la ve a la actriz más bonita que nunca y así lo evidencia desde hace tiempo tras el divorcio conflictivo y la cantidad de idas y vueltas que tuvo que superar con el video “íntimo” de su expareja.

Ante la incertidumbre de cuántas veces se casó Geraldine Bazán, cabe destacar que este 2021 en un programa de televisión la actriz se decidió a revelar cuál es su situación amorosa actual y reveló que se encuentra muy feliz. Así también, entre sus varias confesiones, contó en detalle quién fue su verdadero amor.

Además de eso, últimamente, entre los dimes y diretes de la infidelidad de su ex marido y padre de sus hijas Gabriel Soto, la actriz reveló que ahora se encuentra viviendo felizmente un romance con un empresario.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

Geraldine Bazán y el amor

Al día de hoy, ya lleva 3 años que Bazán se separó del actor Gabriel Soto, a quien en varias oportunidades se lo señaló de haberle sido infiel en más de una ocasión, con quien es su actual novia y prometida, la joven Irina Baeva.

Pero, ante querer saber cuántas veces se casó Geraldine Bazán, solo se puede asegurar que la actriz pasó por el registro civil una sola vez y fue con el ya mencionado galán, que a su vez es padre de sus 2 hijas. Eso sí, aunque en varias oportunidades confesó que fue su único y verdadero amor, ahora la actriz se estaría dando una nueva oportunidad y sin pudor por primera vez lo confesó.

Sin embargo, señaló que: “Es un tema del que no quiero compartir demasiado, lo que se ve no se juzga y es todo”. La realidad, es que la actriz se limitó a responder solo que su actual pareja no pertenece al medio artístico y por eso prefería no hablar demás para mantener y respetar su privacidad.

Aunque, como es una famosa y todo se termina sabiendo, los rumores comenzaron a escucharse y parece ser que el afortunado sería Luis Murillo, un empresario y vendedor de autos de lujo que también se encuentra vinculado a los negocios de bienes raíces.

Ya se sabe cuántas veces se casó Geraldine Bazán y fue una sola. Pero cómo se conoció con este misterioso nuevo amor, solamente se sabe que fue uno de sus amigos en común que los habría presentado a comienzos de este año.

¿Ya lo sabías? Así fue como la actriz rompió el silencio y confirmó su nueva relación.