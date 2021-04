La biografía resumida y espectacular carrera de Pablo Alborán desde sus inicios

Es asombrosa la biografía, historia, vida y legado musical de Pablo Alborán porque en muy poco tiempo, el cantautor español conquistó con su éxito “Solamente tú” y a partir de allí nunca más paró.



Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz es su verdadero nombre y popularmente es conocido como Pablo Alborán.

Un cantautor que cultivó desde sus inicios con el canto lírico, y que además hace música sinfónica y experimental.

Nació en la ciudad de Málaga, España el 31 de mayo de 1989. Fue en 2010 cuando se dio a conocer conocer con su sencillo "Solamente tú" que actualmente está incluido en su álbum debut con el mismo nombre.

Pablo es hijo del arquitecto malagueño Salvador Moreno de Alborán y de Helena Ferrándiz. Tiene 2 hermanos, Casilda y Salvador.

Desde muy pequeño se veía en un futuro como artista y así fue que empezó a interesarse en la música. Estudió diversos instrumentos como el piano y la guitarra, clásica, flamenca y acústica.

Inicios en la música de Pablo Alborán: Su espectacular carrera

A los 12 años Pablo compuso sus primeras canciones "Amor de Barrio" y "Desencuentro". Esta última fue incluida en su disco debut. Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio acompañado de una familia flamenca que siempre actuaba en un restaurante de Málaga. Allí fue que lo bautizaron como “El Blanco Moreno”.

Con 14 años comenzó a subir a "MySpace" varios vídeos en los que cantaba y a partir de ese entonces es que se inicia su carrera como solitario y se da conocer nacionalmente. Todo sucede después de colgar en YouTube vídeos interpretando diferentes canciones.

Cuando se conocen con el productor Manuel Illán (que es quien lo descubre musicalmente) graba su primera maqueta musical que incluyó "Deja de volverme loco".

Esa canción era una versión de la española Diana Navarro quien, por intermedio de Illán, cuando lo escuchó quedó enamorada.

Fue así como Diana se interesó por la música de Pablo y pasó a convertirse inmediatamente en su madrina musical. Lo ayudó a triunfar y es por ello que el cantante le expresa siempre mucho cariño y gratitud.

Cabe destacar que el género musical de Pablo Alborán es el pop aunque también realizó fusiones con el pop-latino y el flamenco.

De manera oficial, Pablo Alborán debutó en el año 2010 cuando lanzó "Solamente tú". Ese fue su primer sencillo del álbum "Pablo Alborán". El disco alcanzó el primer puesto en solo una semana después de salir al mercado.

En poco tiempo, Pablo pasó a ser el primer solista en España en conseguir un álbum completo que se ubique en el tope de las listas especializadas. Eso es algo que no sucedía desde 1998.

Pablo Alborán ganó su primer premio “Los40 2011” como “Artista Revelación del año”. Luego, grabó la canción "Puede qué” con Miguel Bosé. Pasan los años y el español sigue grabando discos nuevos que son todo un éxito.

Entre sus últimas apariciones, a finales de febrero de 2020 se presentó en Uruguay. Pero lamentablemente los conciertos fueron suspendidos por la situación particular de pandemia por covid-19 en el mundo entero.

En cuanto a su vida personal, Pablo decidió finalmente sincerarse -precisamente el miércoles 17 de junio de 2020- publicando un video dando a conocer su orientación sexual como gay (homosexual) y dijo:

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos y en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así”.