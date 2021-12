Sam Asghari: los secretos ocultos del novio de Britney Spears

Sam Asghari, es el novio de la reina del pop Britney Spears y muy pocos saben, por ejemplo, que salió en un videoclip de Fifth Harmony. No obstante, tiene otros secretos ocultos y algunas otras curiosidades. Entérate.

¿Quién es Sam Asghari?

Sam Asghari nació en Teherán (Irán) y, a pesar de que es muy guapo y ya tiene su vida bien organizada, solo tiene 26 años. Sí, nació en el año 1994. Sam jugó durante muchos años al rugby profesional en el instituto y Universidad. Mientras, estudió justicia criminal en el Pierce College en Los Ángeles. Finalmente, se decidió por seguir el mundo del fitness.

Últimamente, y quizás porque Britney Spears ha estado en el ojo de todas las miradas desde que recuperó su libertad (con respecto a la tutoría de su padre), no se deja de ver en las redes al guapísimo y encantador novio.

Sam Asghari, además de todo lo mencionado anteriormente, es modelo, entrenador y actor. Hace muy poco acaba de pronunciarse con su opinión sobre la reina del pop, Britney Spears. El hecho es que ambos se han convertido en “figuras” que acaparan muchas más miradas de lo habitual.

No obstante, aunque siempre se lo ha tenido presente -a través de las redes de la cantante-, parece que el 'fandom' ahora demuestra mucho más su amor y eso se puede ver en los comentarios de las fotos en las que ven los 2 juntos.

FUENTE: EL PAÍS

Los secretos ocultos del novio de Britney Spears

Algunas de las curiosidades que han salido a la luz de Sam Asghari pueden llegar a sorprender un poco. Últimamente, le va muy bien con su negocio especializado en deporte. Su empresa tiene web propia donde comercializa productos y se llama Asghari Fitness.

A través de su Instagram, se pueden ver fotografías de momentos donde trabaja como entrenador personal. Acaba de lanzar un programa muy eficaz donde, por tan solo 9 dólares a la semana, prepara una dieta y un plan adaptado a cada cuerpo y objetivo. FUENTE: Salseo

Muchos no lo saben aún, pero Sam y Britney se conocieron durante la grabación del videoclip 'Slumber Party'. Antes de que terminara el día, el guapo y osado entrenador le pidió a la cantante que intercambiasen sus teléfonos. Así fue que él mismo lo contó en una entrevista con Men's Health.

Estos son algunos secretos ocultos, aunque como es modelo y tiene un cuerpo que no pasa desapercibido, aparece en el videoclip de Fifth Harmony 'Work from home'. ¡Imperdible! ¿Lo has visto?