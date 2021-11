Britney Spears podría ser madre de nuevo

Britney Spears recuperó su libertad luego que la jueza Brenda Penny terminara con la tutela de su padre, Jamie Spears y ya comenzó a disfrutar la vida sin pedirle permiso a nadie. El pasado 12 de septiembre, la princesa del pop se comprometió con su novio y contó en las redes sociales que está evaluando volver a ser madre.

"¡Estoy pensando en tener otro bebé! Me pregunto si esta vez será una nena... ella está de puntitas de pie buscando algo... eso es seguro", escribió en una foto que publicó en Instagram, en la que se ven los pies de una mujer y de una nena. El posteo tuvo más de un millón de likes y todos sus seguidores le dijeron que la iban a apoyar en cualquier decisión que tome.

La intérprete de "Toxic" está en pareja con su entrenador personal Sam Ashgari desde hace cinco años, quien tiene una muy buena relación con Sean Preston (2005) y Jayden James (2006), los hijos que tuvo la cantante con su ex pareja Kevin Federline. Sin embargo, en el caso de buscar a la niña, seguro que esperarán a su casamiento para el cual aún no hay fecha confirmada.

¿Qué se sabe del casamiento de Britney Spears?

Britney Spears y Sam Ashgari se encuentran armando los preparativos del casamiento y su deseo es que sea íntimo, junto a los seres queridos de ambos, principalmente, aquellos que los apoyaron los últimos años. Ambos contaron que quieren celebrarlo "lo antes posible" y se encuentran buscando lugares disponibles.

"Depende de ella. ¡Ahora es quien lleva los pantalones! Si es por mí, sería la fiesta más grande del mundo", expresó Ashgari, al ser consultado sobre la fecha y los detalles de la boda, durante el estreno de la película "House of Gucci" en Los Ángeles. La pareja se conoció en 2016 cuando rodaron el videoclip Slumber Party de la artista y rápidamente él se convirtió en un gran apoyo en medio de la lucha para recuperar la independencia.

Spears contó en una audiencia ante la jueza Penny, que hace varios años quiere casarse y tener hijos, pero que tenía un DIU y su padre no le permitía quitárselo. Cabe recordar que Jamie Spears controlaba tanto su economía como su vida privada y ahora, la creadora de éxitos como "Baby One More Time", puede volver a tomar decisiones propias.

¿Tú la apoyas?