¡Qué cuerpos! Britney Spears subió una historia de Instagram en la que reveló su rutina de gym y la de su novio

"Estoy agradecida de tener a Sam Asghari para estar en forma y con fuerza", escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram, al tiempo de que subió un video resumiendo la impresionante rutina de ejercicios que el reconocido personal trainer -quien también se desempeña como actor- prepara para ella.

"Estoy muy orgullosa de Él, pues tiene un programa de fitness que ayuda a las personas a estar en forma al mismo tiempo en que se quedan en casa", siguió la intérprerte de "Baby, one more time", "Toxic", "Oops, I did it again" y "Womanizer".

"Las parejas que entrenan juntos, se quedan juntos", aseguró la blonda superestrella. Es que el muchacho, además de ser el personal trainer... ¡no es otro que su novio!

La pareja ya lleva cuatro años, y está más sólida que nunca.