Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May actualmente tiene 68 años y es una de las legendarias vedettes y actriz de cine mexicana de ascendencia china, imposible de no enaltecer.

En su juventud, sin dudas, Lyn May no necesitaba de casi nada para lucir espectacular. De hecho, se puede ver que en ese entonces tenía un cuerpo de envidia. Así se la puede ver en las fotos de Lyn May joven que demuestran que era bellísima al natural.

Aunque al día de hoy sigue manteniendo un cuerpo de envidia, lamentablemente su rostro –tras varias cirugías estéticas - se vio muy afectado por un mal tratamiento que la misma May contó en reiteradas oportunidades.

Eso sí, la vedette ya no se deprime por ello y aprendió a disfrutar de la vida compartiendo con sus seguidores de Instagram aquellas imágenes sensuales de su juventud que dejan a más de uno boquiabierta.

Bellísima al natural: 5 fotos de Lyn May joven

Los rasgos orientales que destacaron siempre a Lyn May llamaban mucho la atención, pero su espectacular figura y sus sensuales bailes, hipnotizaban a cualquiera. En estas fotos que te compartimos a continuación se la puede ver cómo lucía de joven al natural.

Ahora Lyn vive sin temor al qué dirán. Ella misma se ha encargado de compartir algunas de sus mejores fotografías de juventud donde destaca cómo estaba torneado su cuerpo. En cualquiera de todos sus retratos, se puede apreciar que el rostro de Lyn May aún no había sufrido ninguna transformación y se la veía muy natural hasta con el mínimo de maquillaje.

Te compartimos las mejores 5 fotos de Lyn May joven que demuestran que era bellísima al natural:

"FUENTE: Milenio"

"FUENTE: El Universal"

"FUENTE: Gente de México de la época de antes - Tumblr"

"FUENTE: Discogs"

"FUENTE: Listal"

No hay dudas que en su juventud, Lyn May no necesitaba de mucho para lucir su espectacular figura, pues demostró que desde entonces tenía un cuerpo de envidia. ¡Era guapísima al natural! ¿La recordamos?