Si algo la hizo tan popular a la ex vedette Lyn May en los últimos años, fueron sus cirugías estéticas y la transformación que tuvo. Su rostro, con todas las veces que pasó por el quirófano , fue lamentablemente el foco de muchas burlas y memes.

Sin embargo, la misma Lyn May ha llegado a decir que tras pasar los años, a pesar de no estar conforme con los resultados, consiguió llegar a quererse tal cual como es. De hecho, por el momento no tiene pensado volver a ser intervenida, aunque su afán por verse más joven sigue latente.

Así se ve la piel de Lyn May sin maquillaje . La ex vedette, que vale destacar en algún momento fue joven y bellísima de pies a cabeza, esta vez decidió mostrarse al natural para todos sus fans en las redes sociales.

La piel de Lyn May sin una gota de maquillaje

La vedette actualmente tiene 68 años y no se puede negar que aunque sus intervenciones quirúrgicas no han beneficiado, tiene un cuerpo escultural. En esta oportunidad, sin vueltas, decidió compartir en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve la piel de Lyn May sin maquillaje.

"FUENTE: Instagram @lyn_may_

Finalmente decidió posar sin maquillaje y lo hizo para anunciar una entrevista personal que ya tuvo y que pronto será transmitida por la plataforma YouTube. En la fotografía se puede ver cómo la actriz presume de una cinturita admirable.

Lyn May y su aceptación

Tras pasar los años y ya ser una mujer mayor, su cuerpo no tiene nada que desearle a ninguna joven. Con un ajustado vestido negro con flores y el cabello suelto que le cae a los costados de su rostro, Lyn May se ve muy contenta consigo misma.

En detalle, así se ve la piel de Lyn May sin maquillaje , pero también se puede observar la forma real que tiene su nariz, el tamaño de los pómulos y algunos otros detalles que siempre se ignoraban tras el maquillaje.

Lyn May siempre se destacó por ser una mujer sumamente coqueta. FUENTE:" Qué Noticias

Como era de esperarse, el post rápidamente tuvo mucha revolución con unos cuantos me gusta de parte de sus seguidores y comentarios que afirmaban -en su mayoría- que su piel luce mucho mejor al natural, que cuando se maquilla.

Cabe recordar que Lyn May siempre se destacó por ser una mujer sumamente coqueta. Pocas veces - por no decir nunca - se vio su rostro sin maquillar. Con los ojos delineados y los labios rojos que suele llevar casi siempre en sus looks a diario, a la actriz rara vez se la ve así, al natural.

La realidad es que la vedette se la ha pasado muy mal pasando por varios consultorios médicos buscando una solución para su problema. De todo lo que ha vivido, ahora prefiere quererse y salir así al natural, sin maquillaje . Bien por ella, nosotros la aplaudimos que se quiera tal cual es.

¿Qué te parece el look de Lyn May y su piel sin maquillaje ? Cuéntanos.