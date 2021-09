Este producto cosmético arruinó la cara de Lyn May de forma irreversible

Actualmente, Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May tiene 68 años. Una mujer hermosísima y reconocida como vedette y actriz de cine mexicana con ascendencia china.

Ha llegado tener un gran reconocimiento tanto en México como en Latinoamérica desde que inició su carrera desde muy joven. No es un secreto que Lyn May haya brillado durante tantos años. Sin embargo, el éxito y la fama se fueron desplomando a medida que fue avanzando el tiempo y comenzó a someterse a cirugías estéticas.

Mientras muchos se preguntan qué fue lo que arruinó la cara de Lyn May de forma irreversible, en distintas ocasiones la misma vedette ha confesado que siempre le temió a envejecer. Por esa razón es que mientras más pasaba el tiempo, más consideraba a las cirugías estéticas como opción para acercarse lo más posible a la eterna juventud.

Sin embargo, esa forma de accionar le costó mucho más que sólo dinero. Una cirugía estética que se realizó la llevó a un cambio radical en su vida del cual –aparentemente – ya no tiene salida.

"FUENTE: Cultura Colectiva"

El producto que arruinó la cara de Lyan May

Para conseguir rejuvenecer, la famosa Lyan May le solicitó al médico que usara el producto más eficaz. Sin embargo, jamás se imaginó que su rostro se le deformaría ni le cambiaría así la vida .

Se pudo saber que el producto cosmético que arruinó la cara de Lyn May de forma irreversible fue aceite de bebé en una presunta cirugía de pómulos. No solo le deformó la cara sino que sus rasgos faciales comenzaron a desvanecerse.

Así fue que al ver cómo quedó, la famosa recurrió a otras nuevas y diferentes intervenciones médicas para reparar el daño, aunque ya era demasiado tarde. Mientras pasa el tiempo, ahora Lyan trata de pensar de forma positiva y hace oídos sordos ante las agresiones y el bullying en las redes sociales.

En una entrevista con Telemundo, la famosa May dijo: “Ya no volteo para atrás, para adelante nada más, aprendí que tengo que vivir lo que me queda bien, a estar alegre y ser positiva a pesar de las adversidades, pues me acepté como soy".

¿Te imaginabas el producto cosmético que arruinó la cara de Lyn May de forma irreversible?