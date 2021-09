Prepárate para ver a Lyn May sin maquillaje

A lo largo de toda su vida, Lyn May ha sometido a su rostro a numerosas cirugías estéticas. Todos estos procesos la han dejado con rasgos muy particulares, que siempre destaca con grandes cantidades de maquillaje.

Pero en esta ocupación, por primera vez, Lyn May se dejó ver al natural. Sin nada de maquillaje, tan solo con el delineado de los ojos que tiene tatuado.

En la foto se se ve a Lyn May luciendo un vestido floreado, mientras se agarra la cintura y lanza un beso a la cámara. Pero lo que más sorprendió es la piel brillosa y sin arrugas que tiene a pesar de tener 68 años de edad.

Muchos de sus seguidores destacaron que luce muy bien sin maquillaje. Incluso algunos aseguraron que se ve mucho mejor al natural.

Aunque no todos fueron halagos. Un usuario le escribió: ‘cara de chango atropellado’. Mientras que otro puso: ‘esa cara está deforme’.

El proceso de transformación en primera persona

Muchas personas critican a la vedette mexicana por haberse sometido a tantas cirugías, deformando por completo su rostro. Por esta razón, durante una entrevista al programa ‘Ventaneando’, contó que no todas las intervenciones fueron voluntarias.

Cuando empezó con las cirugías estéticas, lo que Lyn May quería era mantener siempre su rostro joven. Lo que nunca imaginó es que una mala praxis la obligaría a someterse a varias cirugías para salvar su cara.

¿Qué fue lo que le pasó? En lugar de colágeno le inyectaron aceite de cocina. Esto provocó que el producto se fuera concentrando debajo de la piel, creando unas pequeñas bolitas. Las cuales fueron creciendo con el correr del tiempo, deformando todo el rostro.

Todo este proceso, sumado a las críticas que recibía, la empujaron a una profunda depresión. Incluso en algún momento aseguró.

‘Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir’, le confesó a Mara Patricia Castañeda durante una entrevista en su canal de YouTube.

¿Qué te parece la decisión que tomó Lyn May sobe las cirugías?