La foto viral de Sofía Vergara de fiesta con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutaron de una noche en Miami junto a antiguos compañeros del Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, en la previa de los próximos amistosos y la inminente incorporación de capitán de la Selección Argentina al Inter Miami. La velada tomó un giro inesperado cuando se encontraron con la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara en el mismo bar.

A pocos días de recibir su tercer galardón en los premios The Best, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se relajaron en compañía de amigos en un bar de Miami. Fue una noche distendida, algo que no suelen tener mucho durante el año, motivo por el cual decidieron relajarse.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y Sofía Vergara llegando al bar de Miami en el que se encontraron.

Si bien no compartieron imágenes en redes sociales, fue Sofía Vergara quien reveló el encuentro al publicar una foto con el futbolista, su esposa y otros amigos. "Miami", escribió la actriz, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

La elección del restaurante, Papi Steak en el barrio de Miami Beach, conocido por sus platos de carne gourmet y combinaciones con vino, añadió un toque de glamour a la velada. En la foto viralizada, la colombiana abraza la rosarina, con el deportista en el centro, rodeado por Luis Suárez y Jordi Alba.

La cena se convirtió en un evento destacado en las redes sociales, generando sorpresa y elogios de los usuarios. Y es que, en definitiva, fue el encuentro de potencias dentro del mundo del espectáculo y deportivo, demostrando incluso la buena onda que se generó entre ellos.

Comentarios como "Sofía, Antonela y Messi juntos. Un sueño", "Nivel Sofía, foto con los astros en un carrusel" y "¿Messi y Sofía? Como si no supiera que necesitaba esto hasta ahora" reflejaron la emoción de los fans por este encuentro casual de estrellas del fútbol y el espectáculo.

La foto viral que publicó Sofía Vergara junto a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

La comunión de talento latino en Miami resonó en Instagram, donde la publicación de Sofía Vergara acumuló más de 208 mil likes y numerosos comentarios destacando la singularidad de esta reunión. No era para menos, sobre todo por la enorme cantidad de fans que reúnen alrededor del mundo.

La foto se convirtió en una auténtica reliquia para los seguidores de estas personalidades, quienes celebraron lo casual de este memorable encuentro en la ciudad turística de Florida. Los fans felices, y obviamente que los protagonistas también.