A los 43 años, muere el actor de la popular serie General Hospital, Billy Miller

A pocos días de cumplir 44 años, el actor Billy Miller, quien ha conquistado a los fanáticos con sus memorables actuaciones en exitosas series como “The Young and the Restless” y “General Hospital”, falleció enlutando al mundo del entretenimiento.

La partida de Billy Miller ha dejado un vacío en la industria que será difícil de llenar. La muerte ha conmocionado a sus fans y colegas, quienes hasta el momento no han digerido la triste noticia. A solo dos días de cumplir 44 años, el actor falleció en circunstancias que aún no quedan claras, por lo que las causas del hecho son una incógnita.

Miller nació el 17 de setiembre de 1979 en Tulsa, Oklahoma. Se graduó como licenciado en comunicaciones en la Universidad de Texas, para luego trasladarse a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades dentro del mundo del entretenimiento.

En 2007 debutó en la actuación interpretando el papel de “Richie Novak” en la famosa serie “All my children”, con lo que marcó el inicio de una exitosa carrera en la televisión.

Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama fue el de “Billy Abbott” en “The Young and the Restless”, que desde 2008 a 2014 cautivó a los fanáticos con su auténtica, emotiva y memorable interpretación. Esta personificación le valió el reconocimiento de la crítica especializada que lo congratuló con tres premios “Emmy”, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la televisión.

Luego de que Michel Fairman TV haya confirmado la triste noticia de la muerte de Billy Miller, la comunidad del entrenamiento y sus fanáticos enviaron sus condolencias a la familia y amigos del querido y talentoso actor.