La ex de Guaynaa afirma que el cantante se aprovechó de su esposa Lele Pons

Desde que comenzaran su relación, Lele Pons y Guaynaa se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento, quienes comparten en sus redes sociales fotos y videos divertidos de su convivencia diaria generando la reacción de sus millones de seguidores. Ahora, la exnovia del cantante, Jacky Fontánez, salió a brindar fuertes declaraciones asegurando que el intérprete de “Chica ideal” se acercó a la infuencer para aprovecharse de ella y aumentar su popularidad.

En una reciente entrevista para el podcast “Las más perras”, Jacky habló sobre su exnovio, el cantante Guaynaa. "Vivía conmigo y tuvimos una relación bien bonita y yo he dicho que, hasta ahora, él ha sido mi mejor novio. Pero dentro de la relación hubo un momento que él mismo fue donde mí y me dijo 'mira, yo le estoy escribiendo a Lele, es que quiero que ella salga en un video mío'. Y yo le respondí 'pero es que el artista no busca a la modelo, si no su equipo de trabajo'. Y él me dijo 'no, es que quiero hacerme amigo de ella porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella'", declaró Fontánez.

Jacky Fontánez dijo que Guaynaa y Lele Pons se escribían cuando aún eran novios.

Asimismo, Jacky reveló que Lele Pons sabía que Guaynaa estaba de novio con ella, pero sin embargo, no le importó a la influencer ya que ella también le escribía mensajes a su por entonces pareja insinuándole que “quería tener un novio como él”.

Lele Pons y Guaynaa están felizmente casados y por lo que demuestran, muy enamorados.

"Incluso Lele Pons, cuando nosotros nos fuimos de viaje a Italia, a Roma, le escribía a Guaynaa 'ay que viaje más bonito, yo quisiera tener un novio así'. Él me enseñó todas esas conversaciones. Ella sabía de mí. Decía 'esa relación de ustedes es tan bonita'. Él me dijo 'a mí me conviene porque ella tiene muchos números y la canción le daría streamings", confesó Jacky Fontánez.

A pesar de esto, Lele Pons y Guaynaa son un matrimonio feliz y aseguran estar muy enamorados. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado con respecto a las fuertes declaraciones realizadas por Jacky Fontánez.