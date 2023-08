Esta es la casa que alquila María Patiño: mira cómo es y cuánto cuesta

María Patiño alquila su casa de Fuerteventura: en este artículo te contamos cuánto cuesta pasar unos días en la villa de periodista.

Si estás buscando alojamiento en Fuerteventura, puedes pasar la noche en la casa que tiene María Patiño en la isla. En la primavera del 2022, la periodista decidió comprar esta enorme casa de la que se enamoró solo con verla y en la que piensa envejecer, aunque que, de momento, se puede alquilar por temporadas.

Aunque no le falta trabajo, sigue ligada a Mediaset con el programa Socialité, y ha grabado el reality de Netflix junto a sus compañeros de Sálvame, María decidió invertir gran parte de sus ahorros en esta casa y montar su propio negocio lejos de la televisión, como ya han hecho otras de sus compañeras: Belén Esteban con sus gazpachos y Gema López con su firma de moda.

María Patiño tiene habilitada la parte de abajo de su casa de Fuerteventura para alquiler.

María Patiño contó todos los detalles sobre cómo había encontrado la casa de sus sueños en el podcast Superlativas de Carlota Corredera, en el que también habló sobre la bulimia que padeció en su adolescencia.

"Yo estaba en Lanzarote con mi chico, Ricardo, y él tiene un amigo que vive en Fuerteventura. Cogimos un barco para ir a verle y cuando bajó del ferry y vi el puerto, lo primero que dije fue 'esta es mi casa y aquí quiero morir'. En marzo de 2022, estaba buscando allí una casa y vi una casa muy grande con el cartel de 'Se vende'" comenzó diciendo.

"Fuimos a verla y nada más entrar me puse a llorar, pero le dije al señor, no podía pagar lo que él pedía. Así que me fui y a los 5 minutos, me llamó el señor y me preguntó cuánto estaba dispuesta a dar, le dije esto y al día siguiente firmamos el contrato de arras", explicó con todo detalle la periodista.

Tras barajar la posibilidad de montar una tienda de ropa o un bar, se decantó por alquilar parte del inmueble.

"La parte de abajo está en alquiler vacacional y la parte de arriba que es independiente es mi casa, mi apartamento, donde tengo mi ropa. Es mi casa y un negocio", confesó.

Características de la casa de alquiler de María Patiño

Las habitaciones son amplias y están decoradas en tonos claros. También hay que destacar el amplio salón con varios sofás.

Carlota aprovechó la ocasión para preguntarle a María Patiño sobre las particularidades de su casa, a lo que la periodista contestó:

"Son dos habitaciones dobles dentro de la casa y un apartamento externo abajo para dos personas y un niño. El apartamento es independiente con su baño y su cocinita y la casa tiene cocina, baño y las dos habitaciones. También lo puede alquilar todo una sola persona".

El negocio ya lleva un año funcionando y una agencia se encarga de hacer toda la gestión: "Lo bueno es que durante los 12 meses hay turismo. ¿Qué me va mal? Cierro el chiringuito y ya está", explicó.

Lo cierto es que la presentadora no puede estar más que contenta por el alquiler de Villa Corralejo Bay, nombre con el que ha bautizado la casa. Pasar una semana (de domingo a domingo) para la segunda quincena de agosto para 6 personas tiene un costo de 1.500 € a través del portal Booking.

La casa cuenta con vistas al mar tiene varias terrazas con tumbonas para relajarse y está totalmente equipada con lavadora, ropa de cama, televisión, wifi, microondas, tostadora, etc.

"Allí me siento salvaje, como 'Mowgli, el niño de la selva'. Me siento libre. Yo salgo en bikini con mi toalla y ya está, en la puerta de mi casa hay arena. Si por la noche, salgo a tomar algo, me pongo una camiseta y listo. Eso sí, el pelo siempre arreglado, eso no lo negocio", confesó María Patiño.