Shakira emociona a sus padres en redes sociales

La novela de Shakira y Gerard Piqué sumó un nuevo capítulo. Hace unas semanas, la nacida en Barranquilla realizó una canción en compañía de sus hijos que rápidamente se viralizó en las redes y en diferentes portales de todo el mundo. Una vez más la cantante colombiana se lleva las miradas de todos en el mundo virtual.

En esta ocasión Shakira es tendencia en las redes sociales al compartir un video que cautivó a sus seguidores. El mismo está dedicado a sus padres, William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado por lo que conmovió a sus millones de fans que reaccionaron de manera inmediata con miles de likes y mensajes.

Por otra parte la cantante colombiana reavivó el conflicto que tiene con su expareja Gerard Piqué al realizar un tema con sus hijos. Recordemos que a comienzos de este año lanzó una canción junto al productor argentino Bizarrap que se viralizó en todo el planeta. La letra de la misma es un sentimiento de todo lo que pensaba Shakira sobre la infidelidad de su ex.

Posteriormente, Shakira participó en una colaboración junto a su compatriota Karol G. Si bien la canción no está dedicada a su ex, en varias partes de la misma aparecen frases que podrían adaptarse a lo que vivió la intérprete del tema musical "Monotonía". Esta telenovela entre ambos famosos ya tiene un año y al parecer no parece terminar por lo pronto.

Shakira junto al productor argentino Bizarrap.

Shakira desde hace un corto tiempo está radicada en Miami junto a sus dos hijos por lo que cada vez que hay un evento en el mencionado lugar, la cantante colombiana dice presente y se lleva las miradas de todos. A sus 46 años, la popular cafetera ha demostrado que es dueña de una gran belleza.