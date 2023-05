Juego de palabras: la conmovedora canción que Shakira le dedicó a sus hijos

Con el comienzo del mes de mayo, Shakira dejó ver su agenda completa y movida ahora que está haciendo su nueva vida en Miami. Estuvo presente en el evento organizado por la Fórmula 1 en el que se la vio charlando amistosamente con el actor Tom Cruise, luego fue captada en un paseo con el corredor Lewis Hamilton, ganó el premio a la Mujer del Año organizado por Billboard y lanzó una canción que sus fans no se esperaban pero que los conmovió de sobremanera: nada de despecho, puro amor para sus hijos Milán y Sasha.

Después de lanzar tres verdaderas bombas musicales en contra de su ex pareja, Gerard Piqué, Te felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions, Vol. 53, ahora Shakira dejó ver su lado más maternal y amoroso al estrenar una nueva canción, titulada Acróstico, que está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, en la que nos recuerda sus composiciones de los años noventa y la primera década del 2000, al hacer uso de una narrativa dulce y llena de vulnerabilidad, que contrasta con el despecho y el cinismo con que le pegó a su ex, a la novia de éste y hasta a su ex suegra con sus más recientes éxitos.

Shakira sorprendió con el lanzamiento de su nueva canción, Acróstico, dedicada a sus dos hijos.

Desde hace unos días la propia cantante y compositora colombiana de 46 años anunció en sus redes sociales que la tarde de este jueves estrenaría una nueva canción y al compartir la imagen que la acompañaba (una ilustración de tres pajaritos, mamá e hijos, en un nido), de inmediato hizo suponer que el tema estaría dedicado a los hijos que tuvo con el ex futbolista español, y con quienes dejó el nido que formaron en Barcelona para mudarse recientemente a Miami, donde la barranquillera ya intenta retomar su vida y darle vuelta a la página.

Como su nombre lo dice, la composición es un acróstico que construye la canción a partir de las letras que conforman los nombres de Milán y Sasha. En cada verso, Shakira busca explicar a sus hijos la situación por la que atraviesan en estos momentos y hace hincapié en que, más allá de los cambios o de las tragedias por muy grandes que parezcan, el amor perdura y que ella siempre estará al pendiente de ellos.

En Acróstico Shakira le dedica palabras muy sentidas a sus hijos Milan y Sasha.

La primera parte de Acróstico, la nueva canción de Shakira, se basa en las letras del nombre de Milán, su primogénito, quien actualmente tiene 10 años.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

En esta estrofa, Shakira deja ver el impacto que tuvo en su vida la llegada de su primogénito, por quien expresa un amor incondicional. Da señales de que siendo su hijo mayor ya se da cuenta de las situaciones por las que atraviesan los adultos, por lo que con él acepta que, en muchas ocasiones, los anhelos no se cumplen por más que se intente. La primera parte de la canción está dedicada a Milán.

A Sasha, su hijo menor, Shakira le dedica la segunda parte de la canción.

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Con su hijo menor, pareciera que Shakira busca un tono conciliador, ante la frustración que surge cuando la vida en familia cambia de un momento a otro y produce enojo, desconcierto y, tal vez, se digan cosas que más tarde haya que lamentar, por lo que le sugiera aprenderse a tomar las cosas como vienen y a sanar. La segunda parte de la canción se la dedicó a Sasha.

De acuerdo con la RAE, un acróstico es "una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase". Asimismo, dice que se trata del "pasatiempo que consiste en hallar, a partir de unas definiciones o indicaciones, las palabras que, colocadas en columna, forman con sus iniciales una palabra o frase".

Canción