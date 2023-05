¿Perdió popularidad? Así fue uno de los shows de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, nieta de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, tiene 19 años y cada vez es más buscada en las redes sociales y plataformas de streaming, aunque en las últimas semanas su popularidad ha comenzado a temblar debido a varias polémicas. La prueba de ello ha sido su última presentación, más precisamente en la feria de San Marcos, en Aguas Calientes, donde ha tenido muy poca audiencia.

Si bien hace unos meses era una de las cantantes más aplaudidas de la música y sus canciones se posicionaban en los primeros puestos de los rankings, en la actualidad está viviendo momentos muy complicados y su padre ha tenido que salir a defenderla en varias ocasiones. Sin ir más lejos, en las redes sociales constantemente le recuerdan porque "ya no la quieren".

Ángela Aguilar y su familia no llenan la Plaza de Toros en Aguascalientes pic.twitter.com/by1OaeQaeS — Lo + viral (@VideosVirales69) May 9, 2023

Uno de los momentos más controversiales de Ángela Aguilar, y que se cree que fue el detonante de su pérdida de popularidad, fue en el año 2022, cuando supuestamente ignoró a un adulto mayor que amablemente le abrió una puerta previo a una conferencia de prensa. Dicho gesto le valió ser tachada de "maleducada" y "grosera".

Además de esta actitud poco favorecedora para su imagen, la artista cerró el año 2022 diciendo que era 25% argentina, haciendo eco de la celebración del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Este comentario no cayó nada bien a sus seguidores mexicanos y la tildaron de oportunista.

Luego de todos estos sucesos, Pepe Aguilar, su padre, salió en su defensa y se lanzó contra todos los haters, a los cuales les dijo "se metieron con el león".

Algunos comentarios y actitudes poco favorecedoras durante el 2022 le han provocado una perdida de popularidad a Ángela Aguilar.

Hace tan solo unos días, Ángela Aguilar se presentó junto a su familia en el show que se llevó a cabo en la Monumental Plaza de Toros de Aguas Calientes, pero parece que no logró levantar el interés entre los habitantes del lugar. El aforo fue demasiado bajo y, por supuesto, esto no pasó desapercibido en las redes sociales, en las que pronto sus detractores se encargaron de replicar videos e imágenes de este "fracaso"durante varias horas. Sin embargo, Ángela Aguilar no emitió comentario alguno y se ha desligado de revisar las opiniones.