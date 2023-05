Maluma recibe críticas por transformarse como Luis Miguel

El regreso de Luis Miguel a los escenarios con su nueva gira internacional ha despertado todo tipo de reacciones. Incluso se especula que “El Sol” contaría con un nuevo disco bajo el brazo. Sin lugar a dudas, el intérprete de “La incondicional” es ejemplo de muchos cantantes gracias a su exitosa carrera, y es por ello que quizás Maluma haya querido rendirle una especie de homenaje transformándose como el papá de Michelle Salas. A través de sus redes sociales, el colombiano a publicado una fotografía donde aparece mimetizado en la tapa del disco Luismi “Un hombre busca a una mujer”.

Maluma se transformó en Luis Miguel

"¡¡¡Don Juan se va de verano!!! Maluma Summer Tour ¿¿¿Quién quiere conocer a Don Juan??? ¡¡¡Allá nos vemos!!!", escribió Maluma para acompañar esta y otras imágenes, anunciando su nueva gira.

La tapa del disco de Luis Miguel, "Un hombre busca a una mujer".

Este posteo del colombiano no pasó desapercibido por nadie y como era de esperarse generó la reacción de los internautas criticando la publicación. "Hay no Dios. Todo iba a bien hasta que se atrevieron a usar la foto de ¡Luis Miguel! Es decir, jamás jamás", "Maluma jamás le llegarás a los talones a Luis Miguel", "jamás te parecerás a Luismi. Ni cara", "ya quisieras tener algo de parecido con Luis Miguel", "¿Te crees Luis Miguel? Nop", "la verdad sí, ya raya en lo ridículo", "no seas naco, no eres nadie al lado de Luis Miguel", “es del álbum de Luis Miguel, De Un hombre busca a una mujer... Seguramente ya quiere estar presente en el concierto de Luismi" y "ojalá fueras un poquito de buen cantante como él", fueron algunos comentarios recibidos por Maluma.

Lo cierto es que solo el cantante colombiano sabe el motivo por el cual decidió transformarse como Luis Miguel, pero las especulaciones apuntan a que podría haber una posible colaboración con “El Sol” o sencillamente atraer al público mexicano a sus conciertos a realizarse en tierras aztecas.