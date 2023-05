Esta es la verdadera razón por la que Francia Raísa se distanció de Selena Gomez

Francia Raísa ejecutó uno de los actos más bondadosos que puede hacer un ser humano: olvidarse por un tiempo de ella misma y donar un órgano de su cuerpo para su amiga que la estaba pasando realmente mal y lo necesitaba. La actriz y Selena Gomez compartieron durante muchos años una gran amistad pero hace meses se hizo notoria la distancia y, al parecer, el desencadenante fue por una declaración poco feliz de la cantante. Ahora, el padre de la intérprete de How I met your father reveló la razón y sorprendió fuertemente a todos los fans de Selena.

Francia Raísa confrontó a Selena Gomez por beber alcohol después de su trasplante de riñón. El papá de la actriz de How I Met Your Father reveló que su hija habló seriamente con la cantante por no haber dejado de beber después de que le donara el órgano. Cuando se le preguntó por qué Raísa no apareció en el documental de Gomez, My mind and me, Renán Almendárez Coello confirmó los rumores de que las amigas tuvieron un desacuerdo y eso provocó que se distanciaran.

El padre de Francia Raísa reveló el verdadero motivo por el que su hija se distanció de Selena Gomez.

“El amor, el dinero y la fama cambia al mundo entero, incluida Selena”, dijo Renan en entrevista con el programa Primer Impacto. El presentador luego cuestionó si esas consecuencias fueron "provocadas" por la forma de beber de Selena. “Hay una diferencia cuando Selena está bebiendo”, respondió Coello. “Francia le dijo a Selena que no le dio el riñón para que pudiera salir a beber”.

Coello lanzó entonces una advertencia a la actriz de Only Murders in the Building: “Ten cuidado. Ten mucho cuidado." En 2017, Raísa le donó uno de sus riñones a Gomez, quien padece lupus. La actriz de Wizards of Waverly Place, de 30 años, documentó el procedimiento médico, compartiendo imágenes de ella y la actriz, de 34 años, tomadas de la mano desde sus respectivas camas de hospital.

Francia Raísa se distanció de Selena Gomez porque la actriz bebía alcohol tras el trasplante de riñón.

“No hay palabras para describir cómo puedo agradecerle a mi hermosa amiga Francia Raisa”, escribió Gomez en ese momento en Instagram. “Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”. Sin embargo, los rumores de que las amigas estaban distanciadas surgieron el año pasado después de que Gomez llamara a Taylor Swift su “única amiga en la industria”.

“Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor (Swift), así que recuerdo sentir que no pertenecía”, dijo Gomez en entrevista con la revista Rolling Stone en noviembre pasado. Raísa respondió a la entrevista escribiendo, y posteriormente borrando, la palabra “Interesante” en una publicación de Instagram. En marzo de 2023, la actriz de Another Cinderella Story llamó a Raísa su “mejor amiga”, sugiriendo que podrían haber hecho las paces. También dijo durante la entrevista para Dear… de Apple TV+ que "nunca, nunca, nunca estaré más en deuda con una persona que con Francia" por ser su donante de riñón.

Selena Gomez declaró que su única amiga en el ambiente era Taylor Swift, luego de que Francia Raísa le donara su riñón.

Mientras tanto, Francia Raísa ha preferido guardar silencio sobre su amistad. El pasado 30 de abril, evitó responder las preguntas de un paparazzi de TMZ, quien le preguntó por qué todavía no sigue a Gomez en las redes sociales. La actriz simplemente dijo: “El domingo es muy divertido… Soy Francia, estoy pasando el rato con mi perro”. Sin embargo, una semana después, le dijo que los fanáticos de su ex mejor amiga la estaban acosando en línea.