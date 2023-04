Así es la increíble residencia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Arabia

Tras finalizar la Copa del Mundo de Qatar y tomando nuevos rumbos dentro de su carrera, Cristiano Ronaldo decidió aceptar una muy jugosa oferta de Arabia Saudí e irse a jugar al Al-Nassr FC. De inmediato, la estrella mundial armó sus valijas y se fue a su nuevo destino junto a su esposa Georgina Rodríguez, instalándose en una extraordinaria residencia.

Cristiano Ronaldo recuperó durante los últimos meses el título de jugador mejor pagado del mundo gracias a los 200 millones de euros que se le paga por temporada. Con esto también llegó el tiempo de la mudanza.

Así es la suite en la que viven Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Four Seasons de Riad.

Se sabe que el delantero tiene varias propiedades en el mundo. Tiene una casa en La Finca de Pozuelo de Alarcón (España), puso en venta su última casa en Manchester y además compró una mansión en Madeira, en su país natal.

Ahora la pareja del futbolista y Georgina Rodríguez busca un nuevo hogar en Arabia. Sin embargo, de momento no hay apuros porque hoy está parando en lo más alto del Four Seasons de Riad, ubicado en la Kingdom Center Tower, un imponente rascacielos de 99 pisos.

Según el Daily Mail, el costo de la suite en la que para tanto Cristiano Ronaldo como su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos cuesta 285 mil euros al mes.

Además de la familia, también es lugar para que se aloje su equipo de seguridad, personal de servicio y acompañantes. Ocupan un total de 17 habitaciones exclusivas, que en definitiva son dos plantas completas para ellos.

¿Qué comodidades tiene este complejo? Comenzando por el spa, gimnasio, restaurantes de comida internacional y una vista de lujo de toda la ciudad, también hay que destacar que las mejores habitaciones del hotel tienen además su propio vestidor, área de estar y comedor totalmente privados.