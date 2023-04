Cómo surgió la enemistad entre Shakira y Luis Miguel

La guerra de egos es un conflicto que nació junto al principio de todos los tiempos. Shakira y Luis Miguel son dos artistas muy diferentes en cuanto a la música que hacen pero llegaron al podio de sus carreras en el mismo momento conquistando al público tanto con boleros como con canciones poperas y de tintes rockeros. Lo cierto es que la relación entre la colombiana y El Sol no es para nada amistosa desde el día que el intérprete de La Incondicional quiso hacer una colaboración y Shaki lo rechazó.

Si hoy se efectuara una lista de los intérpretes latinos pop más famosos en la historia de la música, los nombres de Shakira y Luis Miguel tendrían que ocupar uno de los casilleros dado el éxito que ambos han alcanzado a lo largo de su trayectoria internacional. Sin embargo, en agosto del año pasado se suscitaron rumores con respecto a una pésima relación entre ellos. Se dijo que El Sol se acercó a la colombiana para pedirle que hicieran una colaboración musical y ella no quiso. Él lo tomó a mal y no se dirigen la palabra desde entonces.

La enemistad entre Shakira y Luis Miguel comenzó cuando la colombiana se negó a hacer una colaboración con él.

Lo bueno es que la negativa de Shakira no trascendió en otros integrantes de la familia de Luis Miguel porque Alejandro Basteri presumió en 2016 que pese a un mal acuerdo entre su hermano y ella, esto no afectó en su amistad porque ambos se llevan bien. “Mil años con mi colombiana preferida. Besos, amiga”, escribió el 30 de abril de ese año, el hermano de Micky en su cuenta Instagram. En su post agregó emojis de corazón, caras sonrientes y aplausos seguidos de los hashtag #Grandesmomentos #Estrella y #Memorias, por citar algunos.

A pesar de su relación con Luismi, Shakira sigue siendo amiga de Alejandro Basteri, su hermano.

La supuesta mala onda entre Shakira y Luis Miguel data de hace varios años, según algunos sitios nacionales que citan a la Revista Mira. El conflicto nació cuando el cantante la invitó a participar en uno de sus discos como compositora de tres temas pero no fue interesante para ella debido a que la propuesta económica no cumplía con sus aspiraciones. Asimismo, el estilo de las canciones que él quería no convencían a la colombiana y fue imposible llegar a un arreglo por lo que la relación se tensó sin que hasta ahora exista intención por parte de alguno para acercarse de nuevo.